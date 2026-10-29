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Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả quản trị tại Thanh Hóa

Khánh Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả quản trị tại Thanh Hóa

Chiều 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả quản trị tại Thanh Hóa

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình nhấn mạnh: Chuyển đổi số phải tạo ra những thay đổi thực chất, có thể đo lường trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, Thanh Hóa đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh với 18 phân hệ; Cổng dữ liệu mở cung cấp 188 bộ dữ liệu thuộc 15 lĩnh vực. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt 98,29%.

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả quản trị tại Thanh Hóa

Đại diện Công ty TNHH FPT Smart Cloud trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện cơ quan, đơn vị tập trung trao đổi về hoàn thiện Khung kiến trúc số tỉnh Thanh Hóa; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình BIM và bản sao số trong quản lý, điều hành chính quyền số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển nguồn nhân lực số và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với cấp xã, doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả quản trị tại Thanh Hóa

Các đại biểu dự hội thảo.

Trên cơ sở các đề xuất, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu lựa chọn những giải pháp khả thi, ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 16 giải thưởng đợt 1 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Khánh Hòa

Từ khóa:

#Chuyển đổi số #Thanh hóa #nâng cao hiệu quả #khoa học và công nghệ #Doanh nghiệp #Kiến trúc #chuyển đổi số quốc gia #Tăng trưởng kinh tế #Thủ tục hành chính #Khoa học công nghệ #Trung tâm giám sát

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