Thủ tướng viếng những người thiệt mạng, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tối ngày 30/9, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn. Thủ tướng cũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố sạt, sập mái kè đê biển Hải Thịnh 3.

Thủ tướng tới hiện trường vụ sập nhà do lốc xoáy ngày 29/9 khiến 2 vợ chồng cụ Hoàng Văn Khiêm-Đoàn Thị Nhị tử vong tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất - Ảnh: VGP/Hà Văn

Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (sinh năm 1938). Căn nhà của 2 cụ bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9, khiến hai cụ thiệt mạng.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn do thiên tai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chia sẻ với những mất mát không gì bù đắp được với thân nhân người xấu số, cũng như những thiệt hại của bà con nhân dân xã Quỹ Nhất, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất; đặc biệt là hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 50 người bị thương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vừa triển khai giải pháp trước mắt, vừa tính phương án lâu dài

Tiếp đó, Thủ tướng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt, sập mái kè đê biển Hải Thịnh 3 (thị trấn Thịnh Long cũ nay là xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Do ảnh hưởng của mưa bão, triều cường, những ngày qua, kè đê biển Hải Thịnh 3 bị sạt, sập tại một số điểm; địa phương đã di dời toàn bộ người dân trong khu vực nguy hiểm (nay đã cho phép người dân trở về nhà sau khi bảo đảm an toàn).

Tỉnh Ninh Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động thiết bị gồm hàng chục xe tải và máy cẩu, cùng cát, đá, bê tông từ nhiều doanh nghiệp... cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an tham gia xử lý sự cố. Tỉnh cũng chuẩn bị phương án dự phòng để khoanh vùng thiệt hại, giảm ảnh hưởng đến các xã Hải Ninh và Hải Hòa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Bộ đang triển khai dự án củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ tại đê biển Cồn Tròn và Hải Thịnh, bước đầu phát huy hiệu quả. Đoạn xung yếu hiện nay của đê biển Hải Thịnh 3 dự kiến sẽ được xử lý triệt để trong năm 2026, với giải pháp đồng bộ.

Thủ tướng đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt, sập mái kè đê biển Hải Thịnh 3 (thị trấn Thịnh Long cũ nay là xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hiện trường, sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10, nhất là công tác khắc phục sự cố, Thủ tướng hoan nghênh địa phương, các lực lượng Quân đội, công an, thanh niên, người dân cùng các doanh nghiệp đã nỗ lực để vượt qua thời điểm căng thẳng.

Thủ tướng tặng quà, thăm hỏi, biểu dương, cảm ơn các lực lượng đã làm việc xuyên ngày đêm để khắc phục sự cố với tinh thần vì dân vì nước, để nhân dân yên lòng. Thủ tướng lưu ý việc thi công cần bảo đảm chất lượng công trình và an toàn, vệ sinh môi trường.

Thủ tướng tặng quà, thăm hỏi, biểu dương, cảm ơn các lực lượng đã làm việc xuyên ngày đêm với tinh thần vì dân vì nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu cùng với các biện pháp cấp bách, trước mắt để bảo đảm bền vững, an toàn cho tuyến đê, bảo đảm an toàn, tính mạng người dân và tài sản của người dân và Nhà nước, cần tính toán các giải pháp lâu dài, căn cơ, hiệu quả hơn nữa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Ninh Bình nghiên cứu phương án lấn biển để vừa chống xói lở, vừa tạo không gian phát triển mới.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta sẽ chọn phương án tốt nhất, tối ưu nhất, hiệu quả nhất để thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất của các cơ quan chức năng, nhà khoa học.

Các lực lượng xử lý sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

*Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 16h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc tại 17 tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã khiến 27 người chết, 21 người mất tích, 112 người bị thương; 158.446 nhà sập, đổ, hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 26.676 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, cột điện, cây xanh bị gãy đổ...

Riêng tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 50 người bị thương.

Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân, gồm vợ chồng ông Hoàng Văn Khiêm, bà Đoàn Thị Nhị, ông Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1952, thôn 10); bà Trần Thị Râng (sinh năm 1950, thôn 10).

Các nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1989, tổ dân phố 3, xã Hải Thịnh), bà Phạm Thị Hải (sinh năm 1958, thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh), bà Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1940, đội 1, xã Hồng Phong), ông Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1957, xóm 4, xã Chất Bình).

Một trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (sinh năm 1941, thôn Đồi, xã Gia Hưng).

Tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng tại chỗ tại các xã, phường để kịp thời xử lý, giải quyết các sự cố, khắc phục thiệt hại tại địa phương. Tổng số lực lượng đã huy động là trên 2.000 người, bao gồm lực lượng Quân đội khoảng 700 người, dân quân trên 1.000 người, Công an 200 người và các lực lượng khác.

Trong đó, lực lượng xử lý sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3 gồm 1.300 người, trong đó có 200 đồng chí Công an, 572 đồng chí thuộc lực lượng Quân đội và khoảng 500 lực lượng tại chỗ.

