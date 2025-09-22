Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó với siêu bão RAGASA từ sớm, từ xa, biện pháp ứng phó ở mức cao nhất

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão RAGASA có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Để ứng phó siêu bão RAGASA từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão này.

Siêu bão RAGASA có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu rõ: Cơn bão có tên quốc tế là RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía đông của đảo Luzon (Philippines). Hồi 07 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 123,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 200 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối nay (ngày 22 tháng 9 năm 2025) bão RAGASA sẽ di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 9 trên biển Đông trong năm 2025). Sau khi vào biển đông bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23 tháng 9 năm 2025 trên biển Đông (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa biển Đông . Từ ngày 24 tháng 9 năm 2025, khả năng bão sẽ giảm dần cấp độ, đêm 24 đến rạng sáng 25 tháng 9 năm 2025, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực Vịnh Bắc Bộ với cường độ bão vẫn mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 và dự báo trong ngày 25 tháng 9 bão có thể độ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km). Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (đến thời điểm hiện nay) nhiều khả năng bão RAGASA sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão RAGASA.

Ứng phó siêu bão RAGASA từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân

Để ứng phó siêu bão RAGASA từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, chủ quan tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão RAGASA với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2. Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão RAGASA, trong đó:

a) Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

b) Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão đối với địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

c) Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

d) Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, đồng thời nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

b) Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

c) Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

a) Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

b) Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

c) Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão RAGASA sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

5. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

6. Các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão RAGASA chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

7. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

8. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

9. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

10. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

11. Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiệt hại.

12. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Theo VGP