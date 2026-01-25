Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng , trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 02 năm 2026.

2. Về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, trong đó:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất... để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả phục vụ tăng trưởng hai con số.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; trong đó:

- Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao...; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

- Tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. Tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 01 năm 2026.

c) Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

3. Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu).

a) Về đầu tư

- Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan, địa phương:

+ Khẩn trương tổng hợp dự toán, hoàn thiện kế hoạch vốn năm 2026 của các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán và phân bổ trong tháng 02 năm 2026.

+ Theo dõi, đôn đốc việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công; kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt.

+ Tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao. Khẩn trương hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ; thu hút và hỗ trợ các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số tại Việt Nam.

+ Hoàn thiện Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, trình Chính phủ ban hành trước ngày 30 tháng 01 năm 2026; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau khi Nghị quyết được ban hành, coi đây là nhiệm vụ cấp bách để giải phóng nguồn lực, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Thành lập các đoàn công tác để đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật phù hợp, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý để giải quyết vướng mắc chung của các dự án BT, báo cáo Chính phủ trong tháng 01 năm 2026.

+ Xây dựng Cổng đầu tư Quốc gia một cửa có cơ sở dữ liệu chung với các địa phương và Cổng đầu tư của các địa phương (hoàn thành trong tháng 2 năm 2026).

- Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, địa phương:

+ Khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện ngay các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; đồng thời rà soát đầu tư bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2026.

+ Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng; phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong Quý II năm 2026. Hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền, các địa phương sau hợp nhất và với các nước láng giềng; các dự án vành đai vùng thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2, Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án sân bay Thổ Chu (An Giang)... Triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai và một số cảng biển tiềm năng khác.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, địa phương:

+ Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất và cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển sản xuất nông lâm thủy sản hàng hóa tích hợp đa giá trị, dựa trên lợi thế địa phương, hiện đại, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

+ Rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện (giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón...) cho sản xuất trong vụ đông xuân, giáp hạt đầu năm và xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để tổ chức sản xuất, thu hoạch, cung ứng sản phẩm, điều chỉnh mùa vụ phù hợp với tình hình, nhu cầu của thị trường.

+ Cung cấp thông tin về sản lượng, mùa vụ thu hoạch các loại nông sản tại các địa phương và vùng nguyên liệu để các doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi phân phối, bán lẻ có kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản thường xuyên và đẩy mạnh tiêu thụ khi vào chính vụ.

- Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 01 năm 2026.

b) Về tiêu dùng, Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; thúc đẩy sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, tăng cường kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch nội địa; tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế.

- Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 207-KL/TW ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 2 năm 2026.

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương Tổ chức thành công Hội chợ Mùa Xuân để thúc đẩy tiêu dùng vào đầu tháng 02 năm 2026, không chậm trễ hơn nữa.

c) Về xuất khẩu

- Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; tận dụng hiệu quả 17 Hiệp định thương mại tự do đã ký và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do mới với Mỹ La tinh, Trung Đông và Pakistan; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, nhất là thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ La-tinh, Châu Phi...

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong tháng 4 năm 2026.

4. Khai thác, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới

a) Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí; tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế đột phá phát triển các đại học quốc gia, cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược, tạo nền tảng nhân lực cho phát triển dài hạn. Thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ, chất lượng việc xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong năm 2026.

c) Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; hoàn thiện Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động của Hội đồng điều hành, quy chế làm việc của Hội đồng điều hành, quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tháng 01 năm 2026; triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

d) Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong tháng 01 năm 2026.

đ) Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả 09 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị đã được ban hành; xây dựng, trình Quốc hội (Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong khi chưa họp Quốc hội) ban hành các Nghị quyết về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị: số 79-NQ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2026 về phát triển kinh tế nhà nước, số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau khi được ban hành).

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu. Thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia gắn với bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Phát triển hạ tầng số quốc gia, nhất là xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông, dùng chung”.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, có giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực như năng lượng, giao thông, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp... nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, phát thải các-bon thấp.

5. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

6. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chi-dao-day-manh-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-nam-2026-10226012500041446.htm