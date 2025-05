“Thủ lĩnh” hội phụ nữ tâm huyết, sáng tạo

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Nổi bật là Chủ tịch Hội LHPN phường Hoằng Đại Trương Thị An - người luôn đi đầu trong các phong trào và hoạt động hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chị Trương Thị An, Chủ tịch Hội LHPN phường Hoằng Đại (bên trái) thăm hỏi, tặng quà hội viên chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chị An chia sẻ: "Tôi luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ để có hướng giúp đỡ hiệu quả hơn đối với những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác hội, tôi cố gắng cụ thể hóa từng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch thi đua hàng năm sát với tình hình thực tế của địa phương với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và quan trọng là thành lập và duy trì được các mô hình phù hợp với chị em để ngày càng thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội”.

Với vai trò là “đầu tàu” trong phong trào phụ nữ ở địa phương, chị luôn trăn trở, lựa chọn nội dung và cách thức triển khai phù hợp với đặc điểm của từng chi, tổ hội và từng hội viên. Chị cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN phường xây dựng kế hoạch công tác và cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của hội, cụ thể như: “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ thành phố nói lời hay, chung tay bảo vệ môi trường”...

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của chị An, từ năm 2015 đến nay Hội LHPN phường đã giúp được 156 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số lên 1.246 hộ đạt 8 tiêu chí (đạt 94,1%). Đặc biệt, chị cùng Hội LHPN phường đã xây dựng được 14 mô hình mới thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, như: CLB phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm; chi hội phụ nữ kiểu mẫu “5 không”, “3 sạch” XDNTM; nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ, câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững nuôi dạy con tốt; CLB phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương; CLB xây dựng gia đình “5 có”, “3 sạch”; tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng; CLB “Nữ công nhân - Tôi mạnh mẽ”... Có 4 chi hội là Kiều Tiến, Đồng Tiến, Hạnh Phúc, Cát Lợi được công nhận đạt danh hiệu chi hội phụ nữ kiểu mẫu “5 không”, “3 sạch” XDNTM.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, chị cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường phối hợp với ngành chức năng tổ chức cho chị em tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trong chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hằng năm, chị còn chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, dư nợ nguồn vốn hai ngân hàng đạt gần 5,6 tỷ đồng giúp cho 89 hội viên vay. Xây dựng 1 tổ tiết kiệm - tín dụng có 83 thành viên tham gia với số tiền 332 triệu đồng; 14 tổ hùn vốn với số tiền trên 2,3 tỷ đồng; tiết kiệm trao vàng (121 thành viên) với số tiền hơn 741 triệu đồng; tiết kiệm theo gương Bác được 70 triệu đồng với 309 cán bộ, hội viên tham gia. Từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN phường đã giúp cho 18 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, chị còn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; chăm sóc các tuyến đường hoa, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường. Đến nay, các chi hội đã trồng được trên 4.000m đường hoa, 135 chậu hoa trên các trục đường; xây dựng và được công nhận 3/7 tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường.

Với sự nhiệt huyết, tận tâm cống hiến trong công tác hội, nhiều năm qua chị Trương Thị An đã lãnh đạo phong trào phụ nữ phường Hoằng Đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Hội LHPN phường Hoằng Đại đã 5 lần được tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Cá nhân chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội.

Bài và ảnh: Thanh Huê