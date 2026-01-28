Thống nhất kế hoạch phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55

Sáng 28/1, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nội dung phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác tổ chức cuộc thi.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin khái quát kế hoạch tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, cuộc thi được triển khai từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 5/3/2026, đối tượng tham gia là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi.

Chủ đề cuộc thi năm nay là: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Theo kế hoạch, học sinh thực hiện bài dự thi tại nhà trường, dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các trường tổ chức thu nhận, kiểm tra hình thức bài dự thi và lựa chọn những bài viết xuất sắc gửi tham gia các cấp theo quy định.

Bài dự thi cấp quốc gia được gửi qua đường bưu điện trước ngày 5/3/2026; cấp tỉnh hoàn thành công tác thu nhận, chấm bài và xét giải trước ngày 15/4/2026.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch, đồng thời thảo luận, góp ý một số nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm cuộc thi được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đúng tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Các ý kiến tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thành viên Ban Tổ chức, cũng như phương án phối hợp thực hiện theo hướng cụ thể, khả thi, tránh chồng chéo.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về kế hoạch tổ chức lễ phát động, cơ cấu giải thưởng và mốc thời gian triển khai tại các trường học.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phối hợp với UNESCO tổ chức, là hoạt động thường niên diễn ra mỗi năm một lần nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của trẻ em; giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới; đồng thời, giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Trần Hằng