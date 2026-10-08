Thông báo thời gian ứng viên tham gia thi chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian ứng viên tham gia thi chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 như sau:

A. Thời gian và địa điểm thi chuyên môn nghiệp vụ:

Hình thức thi chuyên môn nghiệp vụ: 60 phút/100 câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến trên hệ thống E-learning.

Ứng viên có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để ổn định tổ chức và nghe phổ biến về Nội quy thi.

I. Tại Agribank Chi nhánh Thanh Hóa

1.1. Thời gian thi

- Thi CMNV: Vào chiều thứ 7 ngày 10/10/2026, bắt đầu từ 14h00.

- Thi Lái xe: Vào ngày 10/10/2026, bắt đầu từ 08h00.

1.2. Địa điểm thi:

- Thi CMNV: Agribank Chi nhánh Thanh Hóa. Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Thi Lái xe: Hội trường Tầng 2, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa. Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa và trên cung đường sát hạch kiểm tra tay nghề lái xe của ứng viên do Tổ sát hạch quyết định.

II. Tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa.

2.1. Thời gian thi: Vào sáng thứ 7 ngày 10/10/2026. Gồm 02 ca thi:

- Ca 1: Từ 08h00 đến 09h00;

- Ca 2: Từ 10h00 đến 11h00.

2.2. Địa điểm thi: Hội trường tầng 1, nhà D Hội sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, đường Thanh niên kéo dài, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa.

III. Tại Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

3.1. Thời gian thi: Thứ 7 ngày 10/10/2026, cụ thể như sau:

- Ca 1: Từ 08h00 đến 09h00;

- Ca 2: Từ 10h00 đến 11h00;

- Ca 3: Từ 14h00 đến 15h00.

3.2. Địa điểm thi: Hội trường tầng 3, trụ sở Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, số 39 đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

B. Thời gian và địa điểm thi phỏng vấn:

I. Tại Agribank Chi nhánh Thanh Hóa

1.1. Thời gian bắt đầu thi phỏng vấn:

- Ca thi phỏng vấn được chia như sau: Thí sinh dự tuyển Chi nhánh Ngọc Lặc và Lang Chánh: Thời gian thi chiều ngày 10/10/2026, bắt đầu từ 13h30; Thí sinh dự tuyển Chi nhánh Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát: Thời gian thi chiều ngày 11/10/2026, bắt đầu từ 07h30.

- Địa điểm: Agribank Chi nhánh Thanh Hóa. Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

II. Tại Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa

2.1. Thời gian phỏng vấn: Vào chiều thứ 7 ngày 10/10/2026, bắt đầu từ 13h00.

2.2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường tầng 2, nhà B Hội sở Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, số nhà 56, Phố 2, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa.

III. Tại Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

3.1. Thời gian phỏng vấn: Thứ 7 ngày 10/10/2026, bắt đầu từ 13h30.

3.2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường tầng 2,3,4,5, trụ sở Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa, số 39 đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

C. Một số lưu ý với các ứng viên dự thi:

1. Đối với thi viết chuyên môn nghiệp vụ: Ứng viên có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để ổn định tổ chức và nghe phổ biến về Nội quy thi tuyển lao động.

2. Danh sách ứng viên tham gia thi chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn: được niêm yết tại bảng tin trụ sở các Chi nhánh: Agribank CN Thanh Hóa, Agribank CN Nam Thanh Hóa và Agribank CN Bắc Thanh Hóa và tại địa điểm thi như thông báo nêu trên.

D. Yêu cầu đối với ứng viên tham gia dự tuyển

- Xuất trình Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ có chữ ký xác nhận của cán bộ thu hồ sơ; CMND/CCCD (còn hiệu lực).

- Ứng viên tham gia thi viết chỉ được phép mang vào phòng thi máy tính cầm tay Casio, thước kẻ; không được mang vào phòng thi các loại giấy tờ, tài liệu, các phương tiện thông tin như: điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy tính bảng, đồng hồ Smartwatch (với chức năng: nghe, gọi, gửi nhận tin nhắn, kết nối Internet, truyền tải thông tin với thiết bị ngoại vi khác ...); giấy thi, giấy nháp, bút viết do Hội đồng tuyển dụng cung cấp.

- Ứng viên tham gia phỏng vấn mang theo văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,....bản gốc và hồ sơ/giấy tờ để chứng minh bản thân có quá trình công tác liên quan đến vị trí đăng ký tuyển dụng (nếu có)... để Hội đồng tuyển dụng đối chiếu.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các ứng viên được biết và đến tham gia thi viết, phỏng vấn đúng thời gian quy định.