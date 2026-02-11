Thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thuận lợi cho các hoạt động du xuân

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong những ngày chính Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (tức từ ngày 14-22/2), thời tiết trên cả nước khá thuận lợi.

Du khách chụp ảnh với hoa mai anh đào tại khu du lịch Pha Đin Top, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đặc biệt trong những ngày đầu Xuân năm mới, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân, sum họp và lễ hội.

Bắc Bộ se lạnh, trưa chiều hửng nắng

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường, cho biết dự báo điều kiện thời tiết dịp Tết nhìn chung thuận lợi trên cả ba miền. Tại khu vực Bắc Bộ, đêm và sáng có thể se lạnh, xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn cục bộ, ban ngày cơ bản có nắng, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 11-20/2 (tức từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Đông Bắc Bộ ngày 11/2 và thời kỳ từ khoảng 18/2 (mùng 2 Tết), sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-24 độ C; riêng thời kỳ từ ngày 12-17/2 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) phổ biến từ 23-26 độ C, khu Tây Bắc 26-29 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 Tết đến ngày mùng 6 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Bắc Bộ trong giai đoạn này phổ biến từ 19-22 độ C, phía Tây có nơi cao hơn, thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết từ ngày 11-20/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 18/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21-24 độ C, riêng thời kỳ từ ngày 12-17/2 phổ biến từ 23-26 độ C, thấp nhất 16-19 độ C. Từ ngày 21-22/2, có mưa rải rác, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, thấp nhất 14-16 độ C.

Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, thời tiết từ nay (11/2) đến ngày mùng 6 Tết tại khu vực miền Trung có sự phân hóa giữa các vùng.

Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày 11-20/2 (từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C, thấp nhất 18-22 độ C.

Từ ngày 21-22/2 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết), các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi cao hơn, thấp nhất 14-17 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 11-20/2, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng ngày và đêm 11/2, phía Đông Gia Lai đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C, thấp nhất 21-25 độ C.

Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, thấp nhất từ 19-22 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, từ ngày 11-20/2, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét; nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C, có nơi trên 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Từ ngày 21-22/2, khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến ngày nắng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, thấp nhất 16-19 độ C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết Nam Bộ tương đối dễ chịu

Khác với những năm trước thường khá oi nóng vào dịp Tết, năm nay thời tiết tại khu vực Nam Bộ được dự báo tương đối dễ chịu.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường, cho biết triều cường trong dịp Tết được dự báo ở mức trung bình, không quá cao như nhiều năm trước. Điều này có thể gây ảnh hưởng nhất định, song không ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và các hoạt động vui xuân của người dân, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, từ ngày 11-20/2, khu vực Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Riêng ngày 11-12/2 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, thấp nhất 21-25 độ C.

Từ ngày 21-22/2, thời tiết tại khu vực Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, có nơi cao hơn, thấp nhất 21-24 độ C./.

Theo TTXVN