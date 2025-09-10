Thời tiết ngày 10/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to

Ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa to, kèm gió giật mạnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và nguy cơ thời tiết khắc nghiệt trên biển và đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/9, trong khi nhiều khu vực trong đất liền có mưa to, có nơi mưa rất to thì trên biển tiếp tục xuất hiện gió giật mạnh, sóng cao.

Nhiều khu vực mưa lớn

Ngày và đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên100mm/3h.

Chiều tối và đêm 10/9, khu vực Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Đêm 9/9 và sáng sớm10/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 10/9

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nghệ An đến Huế

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

