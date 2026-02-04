“Thổi hồn” cho quất cảnh

Mỗi dịp tết, cùng với sắc đào hồng thắm, những cành mai rực rỡ... thì quất cảnh luôn giữ cho mình một vị trí riêng trong đời sống văn hóa của người Việt. Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh những dáng quất cảnh truyền thống, người trồng đã sáng tạo những chậu quất bon sai với thế độc đáo mang nhiều ý nghĩa sung túc và may mắn.

Những chậu quất bon sai được anh Hoàng Mạnh Chiến, chủ vườn quất Chiến Chè ở đường Trịnh Khả (phường Hạc Thành) chăm sóc trước khi vận chuyển cho khách hàng. Ảnh: Lê Ngọc

Thừa hưởng tình yêu, đam mê với cây cảnh bon sai từ bố, anh Hoàng Mạnh Chiến ở đường Trịnh Khả (phường Hạc Thành) đã gắn bó với quất bon sai nhiều năm nay. Theo anh Chiến, cách tạo dáng cây bon sai tưởng như đơn giản, nhưng tạo như thế nào để cây có hồn, thể hiện rõ ý nghĩa, thông điệp của nó và gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với người xem lại khá khó. Một cây quất bon sai đẹp phải rõ thế như thế trực biểu trưng cho sự ngay thẳng, vươn lên, thế hoành vững chãi, thế huyền mềm mại... Khi nuôi phôi cây, mỗi cành chính, cành dăm người trồng đều tính toán tỉ mỉ, mỗi nhánh cắt đi, mỗi cành giữ lại đều dựa trên kinh nghiệm và cảm nhận về cái đẹp của người trồng... Sau khi cây thành dáng như mong muốn, việc chăm sóc để cây ra hoa, quả sao cho kịp vụ tết là điều quan trọng, quyết định giá trị, tính thẩm mỹ của cây.

Cũng theo anh Chiến, từ đầu năm đến tháng 4- 5 âm lịch là lúc tập trung tỉa cành, tạo tán; tháng 5 - 6 âm lịch thì cắt đứt rễ để kích thích cây ra bộ rễ mới khỏe hơn và nở hoa; sang tháng 6 đến 8 là giai đoạn bón phân điều chỉnh quả, sao cho đến tết cây có cả quả xanh và vàng. Không chỉ tạo dáng quất, anh Chiến còn khéo léo ghép quất vào gỗ lũa, tạo thành một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, thu hút những người “sành” chơi cây. Năm nay, vườn của anh Chiến có khoảng 400 cây, với giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hầu hết số cây đã được khách đặt mua.

Dạo quanh những địa điểm đang bày bán hoa, cây cảnh như đường Lê Hoàn, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), những chậu quất với nhiều hình dáng uốn lượn, kích cỡ to, nhỏ, trĩu quả đang được xếp thành hàng; người mua, người bán trò chuyện rôm rả.

Tại vườn cây cảnh Hà Huyền ở đường Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, ông Nguyễn Văn Cường- khách mua hàng cho biết: “Năm nào tôi cũng chọn mua quất chơi những ngày tết, bởi quất là loại cây mang ý nghĩa may mắn và sung túc, cây có đủ hoa, lộc non, quả xanh, quả chín. Nhiều năm nay tôi ưu tiên lựa chọn quất bon sai vì có nhiều kích thước phù hợp với góc nhà, trồng trong chậu nhỏ dễ di chuyển, ít chiếm diện tích, dáng cây được tạo hình công phu, độc lạ... Tôi thường chọn cây có dáng 3 tán với ý nghĩa phúc, lộc, thọ".

Còn theo anh Nguyễn Hoàng Anh, chủ vườn quất bon sai đang bày bán tại đường Lê Hoàn, thì: “Quá trình chăm sóc quất kéo dài cả năm nhưng những tháng cận tết người trồng phải “điều khiển” cây ra hoa, đậu quả đúng thời điểm; đòi hỏi sự am hiểu về thời tiết, nước tưới... Những năm trước, quất bon sai được trồng trong chậu nhựa nhìn không được thẩm mĩ, nên năm nay đã chuyển sang trồng trong những chiếc bình gốm với nhiều kích thước phù hợp với dáng cây; cùng với đó, kết hợp với tượng người, tiểu cảnh ở gốc để tăng thêm sinh động".

Giữa nhịp sống hiện đại, nghề tạo dáng quất bon sai vẫn giữ được nét riêng. Tiếp nối nghề của cha ông cùng niềm đam mê cây bon sai, nhiều người trẻ đã sáng tạo ra nhiều thế quất bon sai kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp tết mà còn trở thành thú chơi cây cảnh được nhiều người yêu thích quanh năm. Từ những bàn tay khéo léo, mỗi chậu quất không chỉ là một cây cảnh mà còn là một tác phẩm nghệ thuật “sống”, mang theo thông điệp về sự sung túc và niềm hy vọng cho năm mới an lành.

Lê Ngọc