Thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

NM (Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa)
(Baothanhhoa.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 3/11/2025.

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2025.

Phiên họp trù bị bắt đầu từ 7 giờ 30 phút; khai mạc kỳ họp vào 7 giờ 45 phút, thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm tổ chức tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B), số 133 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình kỳ họp được đăng tải trên website của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trân trọng thông báo đề cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết.

NM (Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa)

