Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Thiệt hại do bão số 10 tính đến 19h ngày 30/9/2025

Bão số 10 và mưa lớn gây thiệt hại nặng nề với hàng chục người thiệt mạng, nhà cửa, nông nghiệp và hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại Việt Nam.

Theo báo cáo cập nhật đến 19h ngày 30/9/2025 của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 10 kèm mưa lớn, lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 48 người chết và mất tích, 139 người bị thương tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 8 ngư dân ở Gia Lai vẫn chưa liên lạc được với gia đình sau khi tàu cá mất tín hiệu trên biển.

Thiên tai cũng làm 144.577 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 19.731 nhà bị ngập; 32.868 ha lúa và hoa màu, 9.981 ha thủy sản bị thiệt hại. Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề, với 15 sự cố đê điều, 1.263 điểm ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông; 19.672m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 6.402 cột điện bị gãy, đổ, nhiều tỉnh miền trung mất điện diện rộng; 60.277 cây xanh bị gãy đổ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở gây ra.

Theo TTXVN

#Bão số 10 #Thiệt hại nặng nề #Phòng chống thiên tai #Nghiêm trọng #Mưa lớn #Nông nghiệp #hệ thống hạ tầng #Sạt lở #Thiệt mạng #Ách tắc giao thông

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
