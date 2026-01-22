Thị trường xăng dầu biến động trái chiều, RON95-III giảm còn 18.631 đồng

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng trong nước đồng loạt giảm, còn giá dầu tăng từ 15 giờ hôm nay (22/1).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.283 đồng/lít, giảm 93 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 348 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 18.631 đồng/lít, giảm 81 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 15/1.

Trái ngược với xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, lên ngưỡng 17.700 đồng/lít; dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, giá mới là 17.950 đồng/lít; giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 471 đồng/lít, lên ngưỡng 13.872 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.087 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 15/1, giá xăng và dầu đồng loạt tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít. Cùng với xu hướng với giá xăng, giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít; dầu hỏa tăng 138 đồng/lít; riêng dầu mazut giảm 2 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN