Thị trường cây cảnh đón tết sớm

Khi tháng Chạp vừa chạm ngõ, không khí tết đã bắt đầu hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Thanh Hóa. Thị trường cây cảnh tết năm nay không chờ đến cận ngày mới sôi động, mà đã khởi động từ sớm, phản ánh sự dịch chuyển cả trong tâm lý tiêu dùng lẫn cách tổ chức sản xuất của nhà vườn.

Trang trại trồng cây công nghệ cao Hạnh Mến hoàn thiện hoa lan hồ điệp phục vụ thị trường tết. Ảnh: Chi Phạm

Những ngày cuối năm tại xã Hợp Tiến, trên các vườn quất, công việc cắt tỉa lá, chỉnh dáng được người dân thực hiện tỉ mỉ nhằm bảo đảm chất lượng cây trước khi xuất bán; không khí sản xuất, giao dịch vì thế cũng sôi động. Tại đây, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ vườn quất cảnh nhiều năm kinh nghiệm cho biết, năm nay gia đình đưa ra thị trường hơn 400 gốc quất các loại. “Ngay từ đầu tháng Chạp đã có thương lái đến tận vườn xem cây, đặt cọc trước. Những cây dáng đẹp, quả đều thường được chốt sớm, giúp nhà vườn chủ động hơn trong chăm sóc và tiêu thụ, không bị dồn áp lực vào những ngày giáp tết”, ông Hòa chia sẻ. Theo ông, việc thị trường khởi động sớm cũng buộc người trồng quất phải nâng cao chất lượng, bởi khách hàng hiện nay quan tâm nhiều hơn đến thế cây, độ bền và tính thẩm mỹ, chứ không chỉ nhìn vào số quả hay kích thước.

Từ góc độ quản lý địa phương, ông Lê Viết Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, cho biết: "Cây cảnh, trong đó chủ lực là quất cảnh, đang trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của xã. “Những năm gần đây, người dân đã chuyển dần từ sản xuất manh mún sang đầu tư bài bản hơn, chú trọng kỹ thuật tạo dáng, chăm sóc theo nhu cầu thị trường. Việc thị trường tết vào guồng sớm giúp bà con chủ động tiêu thụ, giảm rủi ro về giá và thời tiết”, ông Ngọc cho biết. Chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất an toàn, góp phần giữ gìn uy tín vùng quất cảnh Hợp Tiến.

Không chỉ dừng lại ở cây cảnh truyền thống, thị trường tết năm nay còn chứng kiến sự mở rộng của các mô hình trồng hoa ứng dụng kỹ thuật cao, nổi bật là hoa lan hồ điệp. Đây là dòng hoa ngày càng được ưa chuộng bởi hình thức sang trọng, thời gian chơi hoa dài và phù hợp với nhiều không gian từ gia đình đến cơ quan, doanh nghiệp. Việc lan hồ điệp “lên ngôi” trong những năm gần đây cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm.

Tại một số cơ sở trồng hoa trong tỉnh, lan hồ điệp được đầu tư bài bản từ nhà màng, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng đến quy trình chăm sóc khép kín. Anh Trần Văn Tiến, chủ trang trại Hạnh Mến, chuyên sỉ lẻ lan hồ điệp phục vụ thị trường tết, cho biết: "Năm nay, cơ sở chuẩn bị hơn 5.000 chậu lan các loại. Lan hồ điệp đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt là khâu điều chỉnh thời điểm ra hoa. Nhiều khách hàng, nhất là các cơ quan, doanh nghiệp, đặt mua sớm nên cơ sở chủ động sản xuất theo đơn, giảm áp lực tiêu thụ vào sát tết”.

Sự song hành giữa cây cảnh truyền thống như quất, đào với các dòng hoa cao cấp như lan hồ điệp cho thấy thị trường cây cảnh tết ở Thanh Hóa đang từng bước đa dạng hóa, thích ứng với nhu cầu ngày càng phân tầng của người tiêu dùng. Nếu như trước đây, tiêu chí “có cây chưng tết” là đủ, thì nay người mua hướng nhiều hơn tới yếu tố thẩm mỹ, độ bền, tính cá nhân hóa và cả giá trị tinh thần mà mỗi chậu cây, cành hoa mang lại.

Càng về cuối tháng Chạp, sắc hoa, cây cảnh càng phủ kín các khu dân cư, tạo nên bức tranh tết rực rỡ trên khắp các địa phương trong tỉnh. Với sự chuẩn bị từ sớm của nhà vườn, sự đồng hành của chính quyền cơ sở và tâm lý mua sắm chủ động của người dân, thị trường cây cảnh tết năm nay được kỳ vọng sẽ diễn ra ổn định, sôi động, góp phần làm nên không khí xuân rộn ràng, ấm áp.

Chi Phạm