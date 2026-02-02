Thi tốt nghiệp THPT 2026 giữ ổn định cấu trúc, đẩy mạnh đánh giá năng lực và số hóa

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với định hướng đề thi và phương thức đánh giá cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Thông tin được GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) chia sẻ, nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là đánh giá năng lực người học một cách thực chất, đồng thời từng bước chuẩn bị cho lộ trình thi trên máy tính.

Theo Bộ GD&ĐT, cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố từ năm 2025 và tiếp tục là căn cứ để các địa phương tổ chức dạy học. Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà tăng cường các câu hỏi gắn với tình huống thực tiễn trong đời sống, khoa học và xã hội, giúp thí sinh vận dụng kiến thức đã học. Ma trận đề được thiết kế theo ba cấp độ Biết, Hiểu, Vận dụng; trong đó nhóm câu hỏi Biết và Hiểu chiếm khoảng 70% phục vụ xét tốt nghiệp, còn nhóm Hiểu và Vận dụng khoảng 60% nhằm tạo sự phân hóa, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh đại học.

Môn Ngữ văn tiếp tục là môn tự luận duy nhất và sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Cách ra đề này được đánh giá góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, hạn chế tình trạng học theo văn mẫu, tăng khả năng tư duy độc lập của học sinh.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT)

Từ năm 2026, Bộ GD&ĐT chỉ tổ chức thi theo chương trình mới 2018. Thí sinh tự do từng học chương trình 2006 phải ôn tập theo định hướng mới. Phương án thi giữ ổn định với bốn môn, gồm Toán, Ngữ văn và hai môn lựa chọn trong số các môn đã học ở THPT. Kỳ thi dự kiến diễn ra sớm hơn những năm trước, do đó thí sinh cần chủ động kế hoạch ôn tập và chuẩn bị sức khỏe, tâm lý.

Một điểm mới đáng chú ý là việc cải cách thủ tục hành chính. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại giấy duy nhất. Tương tự, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được gộp chung, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ cấp. Quy định về thanh tra, kiểm tra kỳ thi cũng được điều chỉnh phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về Thanh tra Chính phủ và thanh tra cấp tỉnh.

Về lộ trình số hóa, trong năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, rà soát hạ tầng công nghệ và tiến tới tổ chức thi trên máy tính diện rộng từ năm 2027. Mục tiêu là nâng cao tính chính xác, bảo mật và hiện đại hóa kỳ thi quốc gia quan trọng này.

