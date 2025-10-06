Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khoa học - Công nghệ

Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Tùy vào khu vực địa lý và điều kiện thời tiết, người dân các nước có thể ngắm Siêu Trăng vào tối 6-7/10 theo giờ địa phương.

Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện

Tùy vào khu vực địa lý và điều kiện thời tiết, người dân các nước có thể ngắm Siêu Trăng vào tối 6-7/10 theo giờ địa phương.

Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện

Siêu trăng chụp tại thành phố Sydney, Úc tháng 10/2024. (Ảnh: AFP)

Theo dự báo thiên văn mới nhất, Siêu Trăng xuất hiện vào đầu tuần này khi Mặt Trăng đi qua cách Trái Đất khoảng 361.000 km.

Trong điều kiện thời tiết trời quang mây tạnh, Siêu Trăng có thể quan sát được bằng mắt thường ở mọi nơi trên thế giới mà không cần thiết bị đặc biệt. Tuy nhiên, với người ít khi ngắm trăng sẽ khó để thấy sự khác biệt.

Đây sẽ là Siêu Trăng đầu tiên trong 3 Siêu Trăng của năm 2025. Hai Siêu Trăng tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 và tháng 12.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện khi Trăng tròn ở gần Trái Đất hơn trên quỹ đạo. Trăng sẽ trông to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với thời điểm Trăng mờ nhất trong năm.

Trong năm 2026, sự kiện thiên văn về Mặt Trăng khác thu hút sự chú ý là nguyệt thực.

Người dân tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Đại dương có thể quan sát nguyệt thực toàn phần vào tháng 3, trong khi nguyệt thực một phần vào tháng 8 sẽ xuất hiện ở châu Mỹ, châu Phi và châu Âu./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Siêu trăng #Cơ quan hàng không vũ trụ mỹ #Thời tiết #Nguyệt thực một phần #Địa phương #Châu Âu #Châu Á #Châu đại dương #Mặt trăng #Thiên văn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá

Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo có thể xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa như: sông Thao, sông Chả, sông Hoàng Long, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long