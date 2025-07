Thầy thuốc Ưu tú Lê Ngọc Thành: Tấm gương sáng về y đức

“Sáng về y đức - sâu về y lý - giỏi về y thuật”, hết mình cống hiến cho ngành y tế Thanh Hóa - đó là những nhận xét của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên về Thầy thuốc Ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ CKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thanh Hóa.

Thầy thuốc Ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ CKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Huê

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, năm 1995, bác sĩ Lê Ngọc Thành về công tác tại phòng khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương (nay là BVĐK Quảng Xương). Năm 2003, bác sĩ Thành chuyển công tác về khoa Thăm dò chức năng, BVĐK tỉnh. Luôn nhiệt huyết, đam mê với nghề, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn khám, chữa bệnh, anh tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành nội tiêu hóa tại Học viện Quân y. Với những cố gắng của bản thân, bác sĩ Thành đã được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm làm Phó trưởng Khoa Nội tiêu hóa, rồi Trưởng Khoa Nội tiêu hóa.

Với nhiệm vụ trọng tâm là cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh lý về tiêu hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Khoa Nội tiêu hóa có tỷ lệ bệnh nhân đông, tính chất cấp cứu phức tạp, bác sĩ Thành luôn thể hiện tính nêu gương, cùng tập thể khoa nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, khám và tư vấn cho bệnh nhân. Anh luôn nhắc nhở, theo dõi, giám sát, động viên cán bộ, viên chức tinh thần tự giác cao trong công việc, thực hiện hết việc mới hết giờ, thực hiện tốt các quy chế, chế độ chuyên môn. Quản lý và sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao, những thiết bị y tế, tài sản cố định và tài sản khác trong khoa, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh lãng phí. Là người đi trước, bác sĩ Thành sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và vốn kiến thức tích lũy được cho những đồng nghiệp trẻ, nhất là hướng dẫn họ rèn luyện y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Bác sĩ Thành cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lương y phải như từ mẫu” và thực hiện đúng 12 điều quy định về y đức, tôi luôn cố gắng học tập trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn, không ngừng rèn luyện nâng cao các kỹ năng thực hành y học, kỹ năng giao tiếp với mục đích hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với tôi, một khi đã lựa chọn nghề thầy thuốc rồi thì phải lấy bệnh nhân là trung tâm, luôn đặt y đức lên hàng đầu và xem người bệnh như chính người thân của mình”.

Trong quá trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phục vụ Nhân dân, bác sĩ Thành luôn gắn công tác với nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên sâu để áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tế công việc. Đồng thời, có những sáng kiến mới đã được đưa vào áp dụng trong việc khám, chữa bệnh giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả rất cao, rút ngắn thời gian và giảm chi phí điều trị. Liên tục từ năm 2010 đến nay, bác sĩ Thành đã nghiên cứu thành công nhiều phương pháp khoa học, được đưa vào ứng dụng thành công trong khám, chữa bệnh, như: Áp dụng phân loại NICE trong chẩn đoán polyp đại trực tràng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa; nội soi thắt tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su trong điều trị xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân xơ gan; kỹ thuật kẹp clip trong điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày và hành tá tràng; kỹ thuật cắt polyp đường tiêu hóa qua nội soi; điều trị ung thư gan bằng đốt sóng cao tần (RFA), nút động mạch lách trong điều trị bệnh lý xơ gan kèm theo cường lách và giảm tiểu cầu, nút tĩnh mạch phình vị trong điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do giãn tĩnh mạch phình vị... Đặc biệt, bác sĩ Thành được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo với sáng kiến “Đánh giá hiệu quả của xét nghiệm Rotem trong điều trị rối loạn đông máu ở bệnh nhân xơ gan, tại Khoa Nội tiêu hóa, BVĐK tỉnh Thanh Hóa”. Những sáng kiến này đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và góp phần lớn vào thành công trong công tác điều trị, được đồng nghiệp và hội đồng khoa học cơ sở đánh giá cao.

Thầy thuốc Ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ CKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ là người thầy thuốc tận tâm, khát khao đưa kỹ thuật mới áp dụng trong khám, chữa bệnh, bác sĩ Thành còn là một người lãnh đạo quản lý có tâm, có tầm, nhiệt thành, trách nhiệm với mọi công việc. Với sự tín nhiệm của mình, năm 2023, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc BVĐK tỉnh. Ở cương vị mới, anh đã tích cực tham mưu, đề xuất với ban giám đốc bệnh viện tổ chức, thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao, đem lại sự tin tưởng và hài lòng của bệnh nhân khi đến khám và điều trị. Đến nay, BVĐK tỉnh đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu mang tính đột phá ở nhiều lĩnh vực; nhiều ca bệnh khó, nguy kịch cũng được cấp cứu hồi sinh thành công nhờ các kỹ thuật hồi sức hiện đại và can thiệp kịp thời, hiệu quả.

30 năm gắn bó với nghề, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác, bác sĩ Thành được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế. Năm 2020, bác sĩ Thành vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; năm 2022 anh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó là sự ghi nhận, phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến, đóng góp miệt mài, thầm lặng của bác sĩ Thành trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thanh Huê