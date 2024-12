Thầy giáo gương mẫu, tận tâm với nghề

27 năm gắn bó với ngành giáo dục, thầy giáo Hoàng Xuân Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh.

Thầy Hoàng Xuân Thìn trao đổi với học sinh những bài toán khó.

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức thầy Thìn được phân công giảng dạy tại Trường THCS xã Thành Sơn (Bá Thước). Từ năm 1998 đến tháng 9/2002 thầy công tác tại Trường THCS Điền Quang và tháng 10/2002 đến nay, thầy được luân chuyển về Trường THCS thị trấn Cành Nàng.

Với phương châm “muốn trò giỏi phải có thầy giỏi”, thầy không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp và nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Bên cạnh đó, thầy còn hăng hái tham gia các phong trào đổi mới công tác chuyên môn, nhiều năm tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và được hội đồng khoa học ngành giáo dục đánh giá cao.

Trải qua quá trình công tác, phấn đấu, tháng 11/2014 thầy được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cành Nàng. Trên cương vị được giao thầy cùng với ban giám hiệu nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường...

Mặc dù làm công tác quản lý nhưng thầy vẫn tích cực tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước phân công và gặt hát được nhiều thành tích cao. Từ năm 2002 đến nay, thầy có trên 60 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng toàn quốc trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ toàn quốc do Hội Toán học Việt Nam tổ chức.

Từ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, trong đó có sự đóng góp của thầy Thìn, những năm qua Trường THCS thị trấn Cành Nàng đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Bá Thước; tập thể nhà trường được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen...

Với những cống hiến to lớn của mình, thầy Hoàng Xuân Thìn được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và sự nghiệp phát triển giáo dục. Gần đây, thầy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.

Nhận xét về thầy Hoàng Xuân Thìn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước Hà Tự Nhiên, cho biết: Thầy Thìn là cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Bá Thước. Những thành tích của thầy đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Trường THCS thị trấn Cành Nàng. Thầy xứng đáng là tấm gương sáng để các thầy, cô giáo học tập.

Bài và ảnh: Xuân Anh