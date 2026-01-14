Tháo dỡ trạm thu phí ngừng hoạt động suốt 9 năm

Sau 9 năm dừng hoạt động và bỏ hoang, Trạm thu phí Bỉm Sơn nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn cũ) nay là phường Quang Trung đã chính thức được Khu quản lý đường bộ 1 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) tiến hành tháo dỡ.

Đơn vị thi công tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn tại Km 286+397 Quốc lộ 1A.

Trạm thu phí Bỉm Sơn là một trong những hạng mục thuộc dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa (cũ) được đầu tư theo hình thức BOT. Dự án thi công năm 2005 và chính thức triển khai thu phí từ 1/2009 với thời gian thu phí hoàn vốn 7 năm 6 tháng. Đến tháng 8/2017, sau khi xác định đủ thời gian hoàn vốn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) quyết định dừng thu phí.

Suốt 9 năm qua, trạm thu phí bị bỏ hoang, nằm án ngữ trên Quốc lộ 1A, ngay cửa ngõ ra vào của tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc cho người tham gia giao thông vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua khu vực này.

Trước tồn tại trên, ngày 29/12/2025, căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 2442/QĐ-BXD về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được hình thành từ Dự án xây dựng Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa (tuyến tránh phía Đông), đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý.

Ông Phạm Đình Quang, Trưởng Văn phòng Khu quản lý đường bộ I cho biết: Ngay sau khi Cục đường bộ Việt Nam có ý kiến về tổ chức tháo dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn, đơn vị đã tiếp cận, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và tiến hành chỉ định thầu; yêu cầu nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 472 tổ chức lực lượng tháo dỡ ngay trước Tết Nguyên đán 2026, đảm bảo thông thoáng, an toàn cho các phương tiện lưu thông trước tết.

Trạm thu phí Bỉm Sơn đặt tại Km 286+397 Quốc lộ 1A là cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa, hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lại đông. Ngoài huy động máy móc, nhân lực tập trung đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ phần mái tôn, hoàn trả mặt bằng thi công phần mặt đường, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 472 đang phối hợp với Công an phường Quang Trung tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo quá trình tháo dỡ diễn ra an toàn, không để xảy ra ùn tắc.

Theo Quyết định số 2442/QĐ-BXD danh mục tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa (cũ), ngoài trạm thu phí Bỉm Sơn, nhà điều hành..., còn có toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến tránh phía Đông thành phố Thanh Hóa, với tổng chiều dài gần 10km. Thời gian qua tuyến đường này chưa được bảo trì, sửa chữa thường xuyên nên đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi được Cục Đường bộ Việt Nam giao quản lý, Khu quản lý đường bộ I đã xây dựng kế hoạch sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước. Trước mắt, đơn vị đã yêu cầu đơn vị nhà thầu duy tu tổ chức cắt cỏ, cây, khơi thông rãnh thoát nước, đảm bảo mặt đường êm thuận và an toàn giao thông trên tuyến.

“Sau Tết Nguyên đán 2026, đơn vị sẽ tổ chức đấu thầu dự án sửa chữa mặt đường tuyến tránh phía Đông với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng tuyến đường xuống cấp của tuyến đường trong những năm qua”, ông Phạm Đình Quang, Trưởng Văn phòng Khu quản lý đường bộ I cho biết.

Khánh Huyền