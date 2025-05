Thanh niên chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

Việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), qua đó giúp cho các hộ dân có nhà ở ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Đoàn xã Trung Lý (Mường Lát) xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu làm nhà cho hộ gia đình khó khăn.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2025, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các đội hình thanh niên tình nguyện ở các huyện, thị, thành đoàn tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Theo đó, trong Tháng Thanh niên, tính đến ngày 20/3, toàn đoàn đã thành lập 133 đội hình thanh niên tình nguyện, với 1.311 ĐVTN tham gia hỗ trợ.

Tại huyện Mường Lát, Đoàn xã Trung Lý đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu làm nhà, san nền, dọn dẹp vệ sinh cho hộ bà Lương Thị Hồm, bản Táo (là người già neo đơn). Không giấu được niềm vui, hạnh phúc, bà Lương Thị Hồm cho biết: “Nhiều năm nay tôi phải sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Vừa qua, gia đình tôi đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới, lại được chính quyền địa phương, ĐVTN xã thường xuyên đến động viên, hỗ trợ ngày công trong quá trình xây dựng nhà. Tôi rất cảm kích và biết ơn sự quan tâm hỗ trợ này”.

Còn tại các Huyện đoàn Như Thanh, Triệu Sơn, Quảng Xương đã phối hợp với Công ty CP Happy New và nhãn sơn Nanomex tổ chức bàn giao sơn nước cho các gia đình tại các xã Phú Nhuận, Mậu Lâm, Xuân Du, Cán Khê, Thanh Kỳ, Xuân Phúc, Xuân Khang (Như Thanh); các xã Tiến Nông, Đồng Tiến, Đồng Lợi, An Nông, Thọ Thế (Triệu Sơn); xã Quảng Khê (Quảng Xương)... Thông qua hoạt động, đã góp phần giảm bớt chi phí xây nhà cho các hộ gia đình; đồng thời thể hiện sự chung tay, góp sức, sẻ chia, đồng hành của doanh nghiệp, mạnh thường quân với cấp ủy, chính quyền nhằm thực hiện tốt các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, sơ kết giai đoạn 1 cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập, triển khai 393 đội hình thanh niên tình nguyện, với số lượng 8.550 ĐVTN tham gia hỗ trợ, tiếp sức thi công tại 725 nhà trên địa bàn tỉnh; vận động quyên góp theo kênh MTTQ gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài kinh phí đóng góp theo kênh của MTTQ, toàn đoàn còn vận động đóng góp hơn 2,59 tỷ đồng, vận động hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng trị giá gần 2,6 tỷ đồng, giúp các gia đình giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa, phát dọn, đào móng, vận chuyển vật liệu xây dựng...

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình đội hình thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025; vận động ĐVTN tham gia giúp ngày công, hỗ trợ dọn dẹp, sơn sửa nhà... giúp người dân sớm có căn nhà mới, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Bài và ảnh: Lê Phượng