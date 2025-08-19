Công an Thanh Hóa - 80 năm kiên trung, bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ, vững bước trong kỷ nguyên mới

Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phương châm “Chỉ biết còn Đảng, còn mình”, Công an Thanh Hóa luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén” và “lá chắn thép kiên cường”, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tâm phục vụ Nhân dân. Lực lượng Công an Thanh Hóa là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng...

Bức thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12 và hình ảnh Ty Công an Thanh Hóa dựng trại tại Rừng Thông (huyện Đông Sơn cũ) mở đợt tổng kiểm thảo theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (ngày 19/5/1948).

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng CAND cả nước đã và đang phát huy truyền thống anh hùng, bản lĩnh kiên cường, “tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân”, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống bình yên của Nhân dân như lời chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” và diễn văn tại Lễ kỷ niệm, cũng như bài viết của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường của lực lượng CAND trong thời kỳ mới. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, Công an Thanh Hóa đã không ngừng rèn luyện, chiến đấu, hi sinh, phát triển, góp phần dựng xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Cách đây 80 năm, trong mùa thu lịch sử năm 1945, khi cả nước sục sôi khí thế cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam chính thức ra đời. Tại Thanh Hóa, đêm 18 rạng sáng ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh, quần chúng cách mạng đồng loạt đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền. Các tổ chức tiền thân của Công an Thanh Hóa như “Tự vệ chiến đấu”, “Tổ trinh sát Việt Minh”, “Đội tuyên truyền xung phong”... đã sát cánh cùng các lực lượng chính trị, vũ trang và Nhân dân phá tan bộ máy cai trị của chế độ cũ, mang lại chính quyền về tay Nhân dân. Khởi nghĩa thành công, ngày 18/4/1946, Ty Công an Thanh Hoá chính thức được thành lập. Quá trình hình thành không chỉ thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn là minh chứng sống động cho lời dạy của Bác Hồ và chỉ đạo của Đảng, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: CAND phải luôn “đi trước mở đường”, trung thành tuyệt đối với Đảng, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, rèn luyện bản lĩnh thép và trái tim ấm áp vì Nhân dân.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an Thanh Hóa đã mưu trí, dũng cảm, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến, truy quét gián điệp, phản động, bảo vệ các tuyến đường chiến lược, giữ vững hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, hiến dâng tài năng, sức lực trong chiến đấu, nhiều thế hệ Công an Thanh Hóa đã hi sinh anh dũng, hay mất đi một phần xương máu để góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc, thể hiện tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” theo như chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang về tiếp tục phát huy vai trò “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa hướng dẫn xe qua phà Ghép an toàn trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc.

Bước vào thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh chính trị, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp đập tan mọi âm mưu, hoạt động “”Diễn biến hòa bình“” của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc chủ động dự báo, xử lý hiệu quả các nguy cơ, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ phát triển, Công an Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh Thanh Hóa về xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đấu tranh hiệu quả các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước; quyết liệt đấu tranh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đạt những kết quả thành tích nổi bật: (1) Hơn 3,8 triệu Thẻ căn cước tích hợp đến 25 trường thông tin công dân đã được thu nhận thành công (chiếm gần 90% dân số), thay thế hàng loạt các loại giấy tờ tùy thân thiết yếu khác; trên 2,9 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được kích hoạt, tạo điều kiện để người dân sử dụng một ứng dụng duy nhất cho mọi giao dịch hành chính. (2) Tổ chức 2 đợt thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, kết quả đã thu nhận 37.778 mẫu ADN, qua đối sánh đã xác định được danh tính của 3 liệt sĩ và 15 liệt sĩ đã có thông tin, đang chờ kết quả đối soát giám định. (3) Tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12 và là địa phương đầu tiên trong cả nước miễn toàn bộ phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Những thành tựu này không chỉ góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia mà còn thể hiện sự tiên phong của Công an Thanh Hóa trong việc “bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, đâu cần Công an có, đâu khó có Công an” như Đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo, tạo kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và phục vụ Nhân dân.Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, gương mẫu, đi đầu trong việc tham mưu, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền, các ban ngành hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp; tháo gỡ những “”điểm nghẽn“” khi vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Qua đó, khẳng định vai trò then chốt của Công an tỉnh trong sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc, thu hút nhiều dự án công nghiệp, năng lượng quy mô lớn, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để xây dựng Việt Nam hùng cường”.

Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã hiến dâng tài năng, sức lực, một phần xương máu; khẳng định bản lĩnh chính trị trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, thể hiện tinh thần dũng cảm, tận tụy, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân, đúng với chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Bộ Công an về việc xây dựng lực lượng có “kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, trái tim ấm”.

Chiều 31/7/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được, Công an tỉnh Thanh Hóa được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 165 Huân, Huy chương các hạng; 12 huy hiệu của Hồ Chủ tịch; 15 đơn vị cơ sở và 2 cá nhân được phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương; từ năm 1997 đến nay Công an Thanh Hoá nhiều lần được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; được nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên. Đặc biệt, ngày 29/7/2008, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 976/QĐ-CTN phong tặng Công an Thanh Hóa Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” giai đoạn 1997 - 2007. Nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa được lan tỏa trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ... để lại nhiều tình cảm, hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Để có được những kết quả toàn diện trên, các thế hệ Công an Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu bền bỉ, vượt qua gian khổ, đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của Nhân dân. Toàn lực lượng luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đi đầu, dẫn dắt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị về bảo đảm ANTT và chuyển đổi số; gắn bó máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là chiến lược lâu dài và bền vững như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lắng nghe dân, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Chủ động nắm, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an kết hợp ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân; phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với các loại tội phạm góp phần giữ vững kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, đạo đức trong sáng, chính quy, tinh nhuệ, giỏi về chuyên môn, tận tụy với công việc, “’thật sự gần dân, trọng dân, dựa vào dân và vì Nhân dân phục vụ”'; lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam cho mọi hành động; kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng với kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Thời gian tới, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đánh dấu sự chuyển biến vượt bậc, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, vị thế quốc tế cao, gắn với hội nhập sâu rộng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao tặng Công an tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ “Trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

Trước vận hội mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển của đất nước, của tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện “”Bộ tứ trụ cột“” - 04 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chủ động tham mưu chiến lược, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự với tư duy đột phá, đổi mới phương pháp làm việc đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, “”vừa có tính chiến lược, xuyên suốt, vừa quán xuyến từ sớm, từ xa“”; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh