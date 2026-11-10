Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Sáng 10/11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 8 tháng triển khai chiến dịch, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hoàn thành trước 6 tháng nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 25/25 nghĩa trang, với 2.922 phần mộ được khai quật, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Đồng thời, thu nhận mẫu của 41.223 thân nhân thuộc 31.650 liệt sĩ; xác định được danh tính 11 liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh đã quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,7% chỉ tiêu Chiến dịch.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai giai đoạn 1 của Chiến dịch; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2.

Đại tá Võ Quang Thiện, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chiến dịch. Đồng thời yêu cầu giai đoạn 2 phải chuyển mạnh từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin”; tăng cường phối hợp với các địa phương, nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ để mở rộng nguồn tin, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành; tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng thời giải quyết dứt điểm các hồ sơ trong nước.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quy tập mùa khô 2026-2027 trước tuần thứ hai tháng 7/2027, đạt và vượt chỉ tiêu 150 hài cốt liệt sĩ của toàn chiến dịch; tổ chức đón, truy điệu và an táng trang trọng, chu đáo trước ngày 27/7/2027, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngọc Lê (CTV)