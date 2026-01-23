Thanh Hóa tổ chức dâng hương, thăm tặng quà gia đình chính sách dịp Tết Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/1/2026 về việc tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách và các đơn vị trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công với cách mạng và động viên lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Ngọc Tần, thương binh 1/4 ở xã Vĩnh Lộc. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải (CTV)

Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, Khu tưởng niệm giáo viên - học sinh hy sinh tại đê sông Mã, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, dự kiến từ 7 giờ 30 phút ngày 11/2/2026 (24 tháng Chạp).

Tỉnh tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/1/2026. Đồng thời, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được trao bằng tiền mặt 1 triệu đồng/đối tượng đối với người có công, thân nhân liệt sĩ, tướng lĩnh lực lượng vũ trang nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 2/2/2026.

Các đoàn công tác của tỉnh sẽ trực tiếp thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu, người tròn 100 tuổi, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Tỉnh cũng gửi quà đến các thương binh, bệnh binh là người Thanh Hóa đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công thuộc Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; thành lập các đoàn thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu, phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; Sở Tài chính bảo đảm kinh phí; UBND các xã, phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, trang trọng, thiết thực, hiệu quả; đồng thời tăng cường tuyên truyền, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” trong dịp Tết.

LP (Nguồn UBND tỉnh)