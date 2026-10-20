Thanh Hóa thu gom thêm 3.000 tấn rác thải trong một tuần

Từ ngày 8 đến 14/10/2026, toàn tỉnh Thanh Hóa huy động khoảng 140.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh môi trường, làm sạch 1.750km đường, khơi thông khoảng 50km cống rãnh và thu gom khoảng 3.000 tấn rác thải.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa tổ chức lực lượng nạo vét, thu gom rác thải, bùn đất tại hệ thống cống, rãnh, cửa xả, xử lý các điểm ách tắc ra sông Nhà Lê.

Thực hiện Công văn số 18329/UBND-NNMT ngày 1/9/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị, trong tuần thứ 6 (từ ngày 8 đến 14/10), các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục duy trì tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc định kỳ mỗi tuần một lần.

166/166 xã, phường tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh môi trường, tập trung tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư, khu vực công cộng, trường học, chợ và trụ sở cơ quan, đơn vị. Các hoạt động chủ yếu gồm thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước và chỉnh trang cảnh quan.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý những điểm mất vệ sinh môi trường; duy trì công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.

Kết quả, toàn tỉnh có khoảng 140.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh môi trường, làm sạch 1.750km đường, khơi thông khoảng 50km cống rãnh và thu gom khoảng 3.000 tấn rác thải.

Đến hết ngày 14/10, các vị trí cống rãnh, mương thoát nước bị tắc nghẽn cơ bản đã được xử lý, số điểm cần tiếp tục khơi thông, nạo vét giảm rõ rệt so với các tuần trước.

Lan Anh