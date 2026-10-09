Thêm 125km cống rãnh được khơi thông, 3.200 tấn rác thải được thu gom

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tuần thứ 5 thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 18329/UBNDNNMT ngày 1/9/2026 về việc tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị, đã có thêm hàng nghìn người được huy động thực hiện các phần việc với số lượng rác thải được thu gom, cống rãnh được khơi thông và các tuyến đường được vệ sinh ngày càng tăng cao.

Phường Đông Sơn huy động nhân lực, phương tiện khơi thông dòng chảy.

Cụ thể: Có 135.000 người tham gia các công việc với 1.800km đường được vệ sinh; 125km cống rãnh được khơi thông; khối lượng rác thải được thu gom 3.200 tấn. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 02 điểm ngập úng tại xã Xuân Tín. Ngoài ra, tại một số khu vực, vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo do ảnh hưởng của sạt lở đất và mưa lớn kéo dài, chưa thể khắc phục hoàn toàn; cụ thể tại các xã, phường: Hải Bình, Trường Lâm, Hoằng Tiến, Xuân Tín, Văn Phú và Thiết Ống.

So với tuần thứ 4, số người tham gia vệ sinh môi trường tăng 3.977 người (từ 131.023 người lên 135.000 người); khối lượng rác thải được thu gom tăng 258,76 tấn (từ 2.941,24 tấn lên 3.200 tấn); chiều dài cống rãnh được khơi thông giảm so với tuần thứ 4 (do trong tuần thứ 4, các địa phương đã tập trung khơi thông, nạo vét, xử lý cơ bản các vị trí cống rãnh, mương thoát nước bị tắc nghẽn, bồi lắng sau mưa lớn; đến tuần thứ 5, trên địa bàn không còn nhiều vị trí bị tắc nghẽn cần tiếp tục khơi thông, nạo vét).

N.H