Thanh Hóa tặng thưởng giáo viên và học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho 86 học sinh và 24 giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và Trường THPT Chuyên Lam Sơn tặng quà động viên các em học sinh và giáo viên trong đội tuyển Tiếng Anh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định số 351/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 824.250.000 đồng cho 86 học sinh đoạt giải và 24 giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.

Toàn bộ học sinh và giáo viên trong quyết định khen thưởng đều thuộc Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Theo quyết định, 8 học sinh đoạt giải Nhất sẽ được thưởng 12 triệu đồng; 26 học sinh đoạt giải Nhì, mỗi học sinh được thưởng 7 triệu đồng; 32 học sinh đoạt giải Ba mỗi học sinh được thưởng 5 triệu đồng; 20 học sinh đoạt giải khuyến khích, mỗi học sinh được thưởng 2.500 nghìn đồng.

Ngoài ra, 24 giáo viên có học sinh đoạt giải cũng sẽ được nhận Bằng khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh với mức thưởng từ 1.250.000 đồng đến 7 triệu đồng/giải.

Trước đó, ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Trong đó, Thanh Hóa có 86/90 học sinh đoạt giải (chiếm tỉ lệ 96,63%) gồm: 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Cụ thể: môn Toán: 3 giải Nhất; môn Vật lý: 2 giải Nhất; các môn: Sinh, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải Nhất. Trong đó có 11 học sinh được chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 của 3 môn Toán, Vật Lý và Sinh, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 đã được tổ chức trong hai ngày 25-26/12/2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước.

Linh Hương