Thanh Hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động cụ thể

Có những thời khắc trong dòng chảy lịch sử, nhìn lại để thấy rõ hơn con đường đã đi qua. 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng là một quãng thời gian như thế. Đủ dài để thử thách bản lĩnh, đủ sâu để lắng đọng kinh nghiệm, và đủ rõ để nhận diện những bước chuyển mang tính nền tảng cho chặng đường phía trước. Trong hành trình chung ấy của đất nước, Thanh Hóa không đứng ngoài, mà hiện diện như một điểm nhấn đầy trách nhiệm và ngày càng tự tin hơn trong vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Lễ thông xe kỹ thuật Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Kim chỉ nam” cho hành động

Đại hội XIII của Đảng được xác định là dấu mốc tạo bước chuyển rất quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được các mục tiêu ấy, cùng với việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, phát triển kinh tế tri thức, Đảng ta xác định cần triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp lớn trên các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Tinh thần ấy không dừng lại ở những định hướng mang tầm chiến lược, mà nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nhất quán. Chỉ tính từ ngày 2/10/2023 đến hết năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành 4 kết luận, 4 chỉ thị, 4 quy định quan trọng. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kịp thời ban hành các kết luận, kế hoạch, công văn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng nhiệm vụ cụ thể. Những văn bản ấy không chỉ là sự quán triệt về mặt tổ chức, mà còn là “kim chỉ nam” cho hành động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.

Bước vào giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đối diện không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 để lại nhiều hệ lụy; biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu, áp lực cạnh tranh và yêu cầu phát triển ngày càng cao. Song, trong gian khó, bản lĩnh của một Đảng bộ lớn, một địa phương có truyền thống cách mạng lại được thử thách và khẳng định.

Những dấu ấn nổi bật

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đồng lòng, nỗ lực vượt lên. Kết quả nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước; Thanh Hóa nằm trong nhóm 8 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy sức bật và dư địa phát triển ngày càng rõ nét của tỉnh.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực, với hạt nhân là Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Dịch vụ - du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nông nghiệp chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, gắn với chuỗi giá trị. Những chuyển động ấy diễn ra không ồn ào, nhưng chắc chắn, từng bước tạo nên diện mạo mới cho nền kinh tế địa phương.

Nếu xét một cách tổng thể, Thanh Hóa hôm nay là bức tranh đa sắc. Ở nông thôn, chương trình XDNTM tiếp tục được triển khai bài bản, thực chất. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ hơn. Sản xuất nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP phát triển mạnh mẽ, đưa Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 3 cả nước về số sản phẩm OCOP.

Ở đô thị, những công trình mới mọc lên, không chỉ tạo điểm nhấn mà còn để phục vụ người dân tốt hơn. Thanh Hóa đứng thứ 4 cả nước về lượng khách du lịch, thứ 5 về tổng thu du lịch, những con số ấy phản ánh sức hút ngày càng rõ của một vùng đất giàu tiềm năng, đang biết cách đánh thức lợi thế của mình.

Trong bức tranh tăng trưởng ấy, an sinh xã hội luôn là gam màu tươi sáng, với tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 0,52% vào năm 2025, đây là một con số biết nói về hiệu quả của các chính sách giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, với tinh thần sẻ chia, nghĩa đồng bào, Thanh Hóa đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vượt tiến độ đề ra.

Gần 1.619 tỷ đồng đã được huy động, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm hơn 76%, để xây mới và sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ gia đình khó khăn. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là sự tiếp sức để những phận người yếu thế thêm niềm tin, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Một dấu ấn quan trọng khác là việc Thanh Hóa đi đầu trong sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Tỉnh đã hoàn thành việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 166 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 381 đơn vị, đạt tỷ lệ 69,65%.

Đây không chỉ là bài toán về tổ chức bộ máy, mà là bước đi mang tính cải cách sâu sắc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thanh Hóa cũng đã khởi công và đưa vào sử dụng nhiều dự án lớn, trọng điểm, có ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ. Từ các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở khu vực biên giới đến Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm Thể dục Thể thao phường Hạc Thành; từ dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng đến hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology; từ cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, cầu Cẩm Vân qua sông Mã, giai đoạn 2 Đại lộ Nam sông Mã đến các dự án công nghiệp quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn... Mỗi công trình là một mắt xích quan trọng, kết nối không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh và khu vực.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực. Năm 2024, PCI tăng 9 bậc, đưa Thanh Hóa vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Đặc biệt, tỉnh được ghi nhận là một trong 3 địa phương cải cách mạnh mẽ nhất giai đoạn 2005-2024. Đó là kết quả của một quá trình kiên trì cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Song song với đó, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số. Theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số quốc gia năm 2024, Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc; cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều đạt thứ hạng cao, đồng đều. Đằng sau những con số là sự thay đổi trong cách quản lý, điều hành, trong phương thức cung cấp dịch vụ công và trong đời sống xã hội.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Thanh Hóa còn tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị- văn hóa lớn, có ý nghĩa sâu sắc. Những sự kiện ấy góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, lan tỏa niềm tự hào về vùng đất và con người xứ Thanh, khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thanh Hóa trải qua nhiều thử thách, song cũng đầy tự hào. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của đất nước. Trong dòng chảy vươn mình của dân tộc, Thanh Hóa đang bước những bước đi vững chắc, bằng sự đoàn kết thống nhất, bằng nguồn lực nội sinh quý giá của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Bài và ảnh: Xuân Minh