Thanh Hóa khẩn trương ra quân, hoàn thành làm thủy lợi mùa khô trước ngày 2/2/2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2025–2026 theo kế hoạch đã giao.

Xã Thọ Xuân huy động nhân lực ra quân làm thủy lợi mùa khô. Ảnh: Hải Đăng

Theo đó, các xã, phường chưa đạt khối lượng nạo vét theo kế hoạch phải hoàn thành trước ngày 2/2/2026 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 7/2/2026. Quá thời hạn trên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương theo đúng chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/02/2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ ra quân làm thủy lợi mùa khô nhằm bảo đảm hệ thống kênh mương thông thoáng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống hạn hán trong vụ xuân sắp tới.

LP (Nguồn UBND tỉnh)