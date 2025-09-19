Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN)

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản số 03/CĐ-BCĐ-BNNMT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, chủ động ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đến ngày 23/9, bão đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão RAGASA, dự báo từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Cùng với đó, các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo Vietnam+