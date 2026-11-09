Thanh Hóa: Chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Trước diễn biến phức tạp của không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng và mực nước sông Yên đang lên trên báo động III, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn số 62/BCĐ-BNNMT ngày 9/11/2026 đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hiện trường sạt gãy cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua địa bàn xã Thanh Kỳ. Ảnh: Việt Hương

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số khu vực tại tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận lượng mưa rất lớn như: Thanh Tân 449mm, Như Xuân 403mm, Hồ Khe Dài 349mm.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vào ngày 09/11/2026, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, mực nước sông Yên tại trạm Chuối lúc 9h00 ngày 09/11/2026 đã đạt 3,72m, vượt mức báo động III là 0,22m và đang có xu hướng tiếp tục lên.

Tình hình mưa lũ hiện tại có nguy cơ rất cao gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời đe dọa xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng, tránh và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm các nội dung trọng tâm sau:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, cập nhật liên tục diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và người dân chủ động phòng tránh.

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị lực lượng, lương thực tại chỗ để hỗ trợ người dân khi có tình huống hậu quả xảy ra.

Ảnh: Việt Hương

3. Chủ động nố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã xảy ra/có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố để đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông chính và chống ngập úng đô thị, khu công nghiệp.

4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa nước và hạ du (đặc biệt là hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ, hồ xung quanh). Chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động.

5. Chỉ đạo, rà soát và chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

6. Tăng cường thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất giúp người dân nắm bắt và chủ động phòng tránh.

7. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do không khí lạnh tăng cường mạnh gây mưa lớn diện rộng và nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Yên, ngày 9/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nội dung xem tại đây.

LP (Nguồn Ban Chỉ huy PTDS Quốc gia)