Thanh Hóa cảnh báo lũ trên các sông

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ đêm 24/9 đến ngày 29/9, trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 1-3m.

Mực nước trên sông Mã đang biến đổi chậm.

Hiện trạng mực nước trên các sông ở mức thấp và biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h ngày 24/9 trên các sông phổ biến thấp hơn mức BĐ1 từ 3-6,5m, riêng sông Âm, sông Yên thấp hơn BĐ1 từ 1-1,3m.

Mực nước tại một số trạm hạ lưu các sông như sau:

Trên sông Mã tại trạm Lý Nhân là 3,14m, dưới mức BĐ1 là 6,36m, tại trạm Giàng là 0,93m, dưới BĐ1 là 3,07m.

Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân là 3,55m, dưới mức BĐ1 là 6,45m.

Trên sông Chu tại Xuân Khánh là 2,95m, dưới mức BĐ1 là 6,05m.

Trên sông Yên tại trạm Chuối là 1,02m, dưới BĐ1 là 0,98m.

Trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh là 5,48m, dưới BĐ1 là 2,52m.

Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã, sông Chu và các sông nhỏ (Bưởi, Âm, Yên, Cầu Chày) có khả năng ở mức BĐ1- BĐ2. Hạ lưu sông Mã, sông Chu ở dưới mức BĐ1.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất miền núi, ngập lụt các khu vực trũng thấp, khu vực ven sông, các khu đô thị, các ngầm tràn giao thông.

Cảnh báo tác động của lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Hải Đăng