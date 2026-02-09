Thanh Hóa ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Tô Hà.

Theo đó, Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, bảo trợ xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Trạm Y tế thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cung ứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông, giáo dục sức khoẻ và bảo trợ xã hội.

Đồng thời hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số; cung cấp dịch vụ dân số theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật; tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số phục vụ hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương...

Quy định cũng nêu rõ: Khi triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trạm Y tế được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt. Trường hợp phải cấp mới hoặc cấp lại hoặc cấp điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong thời gian thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động theo quy định, các giấy phép hoạt động đã được cấp cho Trạm Y tế tiếp tục được sử dụng để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và duy trì hiệu lực của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được ký cho đến khi ký hợp đồng khám bệnh. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế và số lượng thẻ bảo hiểm y tế đã phân bổ cho các cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, việc chuyển người bệnh giữa Trạm Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế...

NM (Nguồn: UBND tỉnh)