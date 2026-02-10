Thanh Hóa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới của Quốc hội

Hotline: 0822.173.636   |

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/2/2026 tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/2/2026 tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ 51 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Internet

Kế hoạch nhằm bảo đảm quyền được thông tin pháp luật của công dân, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới và 39 Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh các nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo; hội nhập quốc tế; phát triển năng lượng giai đoạn 2026-2030; tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai.

Nhiều hình thức tuyên truyền sẽ được triển khai như: tổ chức hội nghị quán triệt trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức; cập nhật, đăng tải đầy đủ nội dung văn bản luật trên cổng, trang thông tin điện tử; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền; tăng cường thông tin trên báo, đài và hệ thống truyền thanh cơ sở; lồng ghép nội dung luật trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Sở Tư pháp được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện kế hoạch. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai hiệu quả, thiết thực, bảo đảm tiết kiệm.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

