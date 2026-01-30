Thăm dò trước bầu cử tại Thái Lan: Ứng viên lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong tiếp tục dẫn đầu

Lãnh đạo đảng Nhân dân của Thái Lan, Natthaphong Ruengpanyawut, tiếp tục dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận vào ngày 30/1. Kết quả này cho thấy thách thức lớn mà Thủ tướng Anutin Charnvirakul phải đối mặt trong nỗ lực giữ vững quyền lực trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/2.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử trước thềm cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan, tại Bangkok, Thái Lan, ngày 25 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2 đã trở thành cuộc đua ba bên giữa đảng Bhumjaithai bảo thủ của ông Anutin, đảng Pheu Thai từng cầm quyền và đảng Nhân dân cải cách. Một cuộc thăm dò dư luận do Đại học Suan Dusit công bố ngày 30 tháng 1 cho thấy ông Natthaphong nhận được sự ủng hộ của 35,1% số người được hỏi, ông Anutin đứng thứ ba với 16,1%, sau ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai, ông Yoshanan Wongsawat, với 21,5%. Cuộc thăm dò ý kiến ​​đã khảo sát 26.621 người trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 28/1.

Đảng Nhân dân là đảng kế thừa của đảng Tiến lên, đảng đã thắng cử năm 2023 nhưng sau đó bị các nhà lập pháp bảo thủ ngăn cản thành lập chính phủ và cuối cùng bị giải tán theo lệnh của tòa án.

Ngày 12/12/2025, thủ tướng Anutin Charnvirakul đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, sau chưa đầy 100 ngày nhậm chức. Ảnh: Getty Image.

Ngày 12/12/2025, thủ tướng Anutin đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, sau chưa đầy 100 ngày nhậm chức, trong một phiên họp quốc hội hỗn loạn có thể dẫn đến bỏ phiếu bất tín nhiệm và sự sụp đổ của chính phủ thiểu số mong manh của ông. Sự việc này cũng xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột biên giới kéo dài với Campuchia.

Một cuộc thăm dò khác do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia thực hiện cũng cho thấy ông Natthaphong dẫn đầu với sự ủng hộ từ 29% số người được hỏi, tăng từ 24,7% hồi đầu tháng Giêng, trong khi ông Anutin tăng nhẹ với 22,2%. Ông Anutin đang phải đối mặt với áp lực củng cố sự ủng hộ của cử tri có khuynh hướng bảo thủ và vạch ra lộ trình điều hành chính phủ sau bầu cử trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên minh dự kiến ​​sẽ rất căng thẳng sau cuộc bỏ phiếu.

Trong khi đó, Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 29/1 cho biết sẽ siết chặt an ninh, ngăn chặn bạo lực và gian lận, đảm bảo tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp vào ngày 8/2.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.