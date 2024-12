Thẩm định xã biên giới Mường Chanh đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 28/12, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã tổ chức đoàn thẩm định kiểm tra thực tế, tổ chức hội nghị thẩm định đạt chuẩn NTM cho xã Mường Chanh (Mường Lát).

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại trường THCS Mường Chanh.

Tại đây, đoàn thẩm định đã đi kiểm tra tình hình phát triển các mô hình sản xuất, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống hạ tầng, phát triển tiêu chí văn hóa, tìm hiểu đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Đoàn thẩm định kiểm tra cơ sở vật chất tại nhà văn hóa bản Na Hin.

Xã Mường Chanh nằm giáp biên giới với nước bạn Lào, từng được biết đến là nơi khó khăn nhất của huyện và tỉnh.

Mường Chanh là xã được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến chỉ đạo xây dựng “xã điểm” thoát nghèo gắn với xây dựng NTM trong chuyến đến thăm và làm việc tại huyện Mường Lát ngày 2 và 3/9/2011.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí cố Tổng Bí thư, ngày 2/3/2012 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã Mường Chanh, huyện Mường Lát là xã điểm thoát nghèo gắn với xây dựng NTM đến năm 2015".

Đoàn thẩm định kiểm tra cơ sở vật chất tại thư viện của trường THCS Mường Chanh, động viên các em học sinh.

Được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và các nguồn vốn khác, tổng nguồn lực xây dựng NTM vào địa bàn xã Mường Chanh giai đoạn 2013-2024 là hơn 331.123 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên đã tổ chức xây dựng nhiều hạng mục quan trọng như: Công sở, trạm y tế xã, các nhà văn hóa bản, chỉnh trang, xây mới và cải tạo, nâng cấp các điểm trường cơ bản đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh; hệ thống giao thông, thủy lợi được nâng cấp thuận lợi cho đi lại, buôn bán và sản xuất nông nghiệp; xây mới các công trình điện, nước sinh hoạt phục vụ người dân.

Toàn xã đã có 9/9 bản được công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, đạt tỷ lệ 100%.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội của xã có sự thay đổi mạnh mẽ toàn diện theo hướng tích cực: Kinh tế nông thôn chuyển dịch đúng hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất cũng được cải thiện, nông dân đã yên tâm đầu tư vào nông nghiệp hơn, khi mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được chú trọng.

Mức thu nhập bình quân đầu người trong xã năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người là 46,41 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã hàng năm giảm dần và đến năm 2024 giảm còn 11,73%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 1.617/2.225 lao động, bằng 73,12%, Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 725/2.225 lao động, bằng 32,58%. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học, đạt chuẩn PCGD THCS, đạt chuẩn xóa mù chữ; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến tháng 7 năm 2024 trên địa bàn xã là 3.709/3.817 khẩu, đạt 97,17%.

Từ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện Mường Lát, xã Mường Chanh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng, xây dựng NTM.

Về môi trường và an toàn thực phẩm: Tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 809/809 hộ, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch là 418/809 hộ, bằng 51,67%; trên 75% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom và vận chuyển để xử lý đúng quy định; Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

Quang cảnh hội nghị thẩm định đạt chuẩn NTM cho xã Mường Chanh.

Các hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì có hiệu quả thu hút được đông người tham gia, xã được UBND huyện công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; toàn xã đã có 9/9 bản được công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và duy trì ổn định, không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. Trong 3 năm (2021-2023), xã luôn đạt danh hiệu “An toàn về an ninh - trật tự”.

Thành viên đoàn thẩm định phát biểu ý kiến.

Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị thẩm định, các thành viên đoàn thẩm định đánh giá cao những tiêu chí NTM của xã Mường Chanh; chỉ ra những tiêu chí chưa bền vững, những công việc cần phải tiếp tục khắc phục trong những thời gian tới, những nội dung cần sửa đổi trong hồ sơ trình thẩm định....

Đại diện đoàn thẩm định kết luận hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của đại diện các sở, ngành là thành viên đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng; đề nghị thời gian tới xã Mường Chanh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xã đã đạt; tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành trên cơ sở kết quả tiếp thu, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí của xã Mường Chanh, có văn bản đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí do ngành phụ trách, gửi về Văn phòng điều phối NTM tỉnh để tổng hợp, đề nghị Hội đồng Thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa họp, xét công nhận xã Mường Chanh đạt chuẩn NTM năm 2024.