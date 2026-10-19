Thẩm định các tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao tại phường Sầm Sơn

Chiều 19/10, đoàn công tác Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xã, phường an toàn thực phẩm (ATTP), ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm định thực tế việc thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao tại phường Sầm Sơn.

Đoàn kiểm tra thực tế tại chợ Cột Đỏ.

Trước buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non Ánh Dương, Trung tâm Khai thác và chế biến hải sản Vích Phương và chợ Cột Đỏ.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định về ATTP; điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh và các điều kiện liên quan đến bảo đảm ATTP.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Khai thác và chế biến hải sản Vích Phương.

Tại buổi thẩm định, đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu minh chứng, đối chiếu với kết quả triển khai thực tế và đánh giá việc thực hiện 20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã, phường ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Các nội dung thẩm định tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức bộ máy; thông tin, tuyên truyền; quản lý các cơ sở thực phẩm; kiểm tra, xử lý và công khai vi phạm; giám sát, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo đảm ATTP.

Theo báo cáo của UBND phường Sầm Sơn, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và tổ dân phố. Phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP, thành lập 28 tổ giám sát cộng đồng tại các tổ dân phố; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Đoàn kiểm tra thực tế tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non Ánh Dương.

Hiện phường quản lý 845 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, 194/194 cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận đã được cấp giấy chứng nhận và còn hiệu lực; 519/519 cơ sở thuộc diện ký cam kết đã thực hiện cam kết bảo đảm ATTP.

Công tác kiểm tra được triển khai trong các đợt cao điểm và kiểm tra đột xuất. Riêng dịp Tết Trung thu năm 2026, phường đã kiểm tra 16 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền 4,25 triệu đồng.

Theo báo cáo của địa phương, nhiều năm qua, trên địa bàn phường không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Nguyễn Minh Tâm báo cáo việc thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao tại địa phương.

Tại buổi thẩm định, các thành viên đoàn công tác trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ATTP; việc thống kê, cập nhật danh sách cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; công tác tuyên truyền, tập huấn và lưu trữ hồ sơ minh chứng.

Phó Trưởng đoàn công tác Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xã, phường ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đại diện đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của phường Sầm Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí ATTP nâng cao.

Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với hoạt động giết mổ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm, khắc phục những khó khăn phát sinh từ việc phân cấp quản lý. Công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cần được duy trì thường xuyên, gắn với nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong phòng ngừa nguy cơ mất ATTP.

Tô Hà