Thái Sơn nói lời tạm biệt đội bóng quê hương

Sau gần 10 năm gắn bó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn chính thức nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa, khép lại một chặng đường nhiều kỷ niệm với đội bóng quê hương trước khi gia nhập CLB Ninh Bình.

Thái Sơn nói lời chia tay đầy cảm xúc trên facebook cá nhân.

Tối 26/1, trên trang facebook cá nhân, Thái Sơn đăng tải dòng chia sẻ đầy cảm xúc xác nhận quyết định rời đội bóng đã gắn bó với anh từ những ngày đầu sự nghiệp. Cầu thủ sinh năm 2003 gọi hành trình gần 10 năm tại Thanh Hóa không chỉ là một chặng đường thể thao, mà còn là “một phần thanh xuân” của chính mình.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Thái Sơn bày tỏ sự biết ơn tới Ban lãnh đạo CLB, Ban huấn luyện cùng toàn thể các đồng đội - những người luôn tin tưởng, sát cánh cùng anh qua từng buổi tập, từng trận đấu, cũng như những thời điểm thăng trầm trong sự nghiệp. Theo tiền vệ trẻ, sự dìu dắt, hỗ trợ ấy không chỉ giúp anh trưởng thành trên sân cỏ mà còn cả trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Thái Sơn cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ bóng đá xứ Thanh - những cổ động viên luôn đồng hành, tiếp thêm động lực cho anh và đội bóng trong suốt những năm tháng khoác áo Đông Á Thanh Hóa.

Với Thái Sơn, anh luôn coi CLB Đông Á Thanh Hoá là “một phần thanh xuân” của chính mình.

“Cảm ơn vì đã có những kỷ niệm thật đẹp. Mãi tự hào vì là một phần của nơi này”, Thái Sơn chia sẻ.

Nguyễn Thái Sơn trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thanh Hóa, từng bước khẳng định bản thân tại V.League và được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Anh cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là tại SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026, góp phần quan trọng vào thành công chung của bóng đá Việt Nam.

Bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Thái Sơn là CLB Ninh Bình. Trước đó, đội bóng cố đô đã thông báo chiêu mộ thành công Nguyễn Thái Sơn cùng Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Hoàng Thái Bình - đồng đội cũ của Thái Sơn tại Đông Á Thanh Hoá cũng đã chính thức cập bến đội bóng Ninh Bình, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V.League.

Hoàng Sơn