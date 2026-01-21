“Thả lưới ước mơ” - đồng hành cùng trẻ em mồ côi

Ngày 20/1, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh là con ngư dân trên địa bàn các phường Ngọc Sơn, Nghi Sơn, Sầm Sơn và xã Tiên Trang, thuộc Dự án “Thả lưới ước mơ” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tài trợ.

Đại diện Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE và lãnh đạo phường Ngọc Sơn trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh.

Theo báo cáo của địa phương và kết quả học tập của 7 trẻ em học sinh đã thụ hưởng lần 1, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE tỉnh Thanh Hóa thay mặt Quỹ BTTE Việt Nam và nhà tài trợ Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ năm thứ 2 - Dự án “Thả lưới ước mơ” năm học 2025-2026 cho 7 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/em/năm. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương: “Các em hãy tiếp tục cố gắng, phía sau luôn có những tấm lòng đồng hành, sẻ chia.”

Đại diện Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE, lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm với trẻ và gia đình tại phường Sầm Sơn.

Dự án nhằm đồng hành, chia sẻ khó khăn với trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi phần quà là một mảnh ghép của niềm tin, hy vọng, là sự tiếp sức để các em viết tiếp ước mơ trên con đường tri thức.

Quang Trung