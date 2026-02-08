“Tết sẻ chia - Ấm tình dân bản” trao tặng hàng trăm suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn vùng biên

Chiều ngày 8/2, tại bản Chung Sơn, Hội LHPN tỉnh phối hợp với xã Sơn Thủy và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia – Ấm tình dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịchb Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng, lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Quan Sơn cũ, các đơn vị đồng hành cùng đông đảo Nhân dân, dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống phụ nữ và Nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành triển khai hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, trở thành hoạt động thường niên, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh mong muốn Nhân dân các xã vùng biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hoá trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho Hội LHPN xã Tam Thanh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tặng quà cho phụ nữ nghèo

Các đơn vị đồng hành tặng quà cho hội viên khó khăn, gia đình chính sách và người có uy tín tỏng cộng đồng

Các đơn vị đồng hành tặng quà cho Hội LHPN các xã của huyện Quan Sơn cũ

Ban tổ chức trao trang thiết bị cho trường học xã Quan Sơn

Trong không khí ấm áp những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Tết sẻ chia – Ấm tình dân bản” đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực. Ban Tổ chức trao 2 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ xã Sơn Thủy và Tam Thanh; trao 100 suất quà cho các xã Sơn Điện, Tam Lư, Trung Hạ, Mường Mìn; tặng trang thiết bị dạy học, 200 áo ấm cho trường học và học sinh xã Sơn Thủy; đồng thời trao hàng trăm suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có uy tín và đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn.

Đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá thăm khám bệnh cho Nhân dân.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh cắt tóc miễn phí cho người dân

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sỹ tình nguyện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em, phụ nữ và người dân; tổ chức “Phiên chợ nhân ái” với 500 suất quà “0 đồng” cho hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1 tỷ đồng do Hội LHPN các cấp và các đơn vị đồng hành quyên góp, ủng hộ để hội viên, phụ nữ và người dân vùng biên cương được vui Xuân, đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp hơn.

Đông đảo người dân xã Sơn Thuỷ và các xã lân cận đến dự.

Đây là hoạt động thường niên của Hội LHPN tỉnh với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN phát động, góp phần giảm bớt được phần nào những khó khăn cho chị em ở khu vực biên giới; tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, mang lại hạnh phúc, tiến bộ cho phụ nữ khu vực biên giới, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

