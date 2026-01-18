Tây Ban Nha đệ trình 79 chương trình hiện đại hóa quân sự để NATO xem xét

Theo kế hoạch vào cuối tháng 1, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha sẽ trình các đại diện NATO mục tiêu năng lực quốc phòng do Tổng Tham mưu trưởng đề xuất, kế hoạch tăng quân số cùng 79 chương trình hiện hóa quân sự đang được triển khai. Các chương trình bao trùm từ phương tiện chiến đấu đến vệ tinh radar, song vẫn tồn tại bất đồng về tỷ lệ GDP cần dành cho quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha sẽ trình các đại diện NATO mục tiêu năng lực quốc phòng vào cuối tháng 1/2026. Ảnh: Euronews.

Theo bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, cuộc họp song phương với NATO tại Madrid, được gọi là “Bước 3”, sẽ đưa toàn bộ thực trạng năng lực quân sự của Tây Ban Nha ra thảo luận. Các nôi dung này trải rộng trên các lĩnh vực lục quân, hải quân, hàng không - vũ trụ, không gian mạng và hệ thống thông tin.

Kế hoạch Công nghiệp và Công nghệ về An ninh và Quốc phòng, được chính phủ Tây Ban Nha phê duyệt vào tháng 4/2024, đã huy động thêm 10,741 triệu euro trong năm nay. Hiện toàn bộ khoản ngân sách này đã được giải ngân. Các khoản đầu tư cũng nhằm củng cố quyền tự chủ chiến lược quốc gia và nền tảng công nghiệp quốc phòng, với sự tham gia lớn của các doanh nghiệp Tây Ban Nha trong các chương trình. Kế hoạch bao gồm chuyển giao kiến thức và giảm sự phụ thuộc từ bên ngoài. Về mặt triển khai, trong năm 2025, Tây Ban Nha có khoảng 4.000 quân nhân và lực lượng hiến binh dân sự được bố trí tại 15 quốc gia, theo quyết định được Hội đồng Bộ trưởng thông qua ngày 23/12/2025. Tuy nhiên, hiện chưa có sự hiện diện quân sự của Tây Ban Nha tại Greenland.

Chính phủ Tây Ban Nha đánh giá kết quả năm 2025 là rất tích cực và khẳng định đầu tư quân sự sẽ được duy trì lâu dài. Ảnh: Army-technology.

Sự tham gia đáng kể nhất tập trung tại sườn phía Đông của NATO, với lực lượng đóng tại Latvia, Slovakia và Romania. Tây Ban Nha cũng duy trì hiện diện trong chiến dịch “Nỗ lực Thường trực”, bao gồm các nhiệm vụ tuần tra không phận, phòng thủ không gian trên không, cùng các Nhóm Hải quân Thường trực. Chính phủ Tây Ban Nha đánh giá kết quả năm 2025 là rất tích cực và khẳng định đầu tư quân sự sẽ được duy trì lâu dài.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay, Tây Ban Nha cam kết phân bổ 2% GDP cho quốc phòng, trong khi các đồng minh khác thống nhất mức 5%. Chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho rằng với mức 2,1% GDP, nước này vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu về năng lực đã được thống nhất. Tuy nhiên, NATO đánh giá rằng cần ít nhất 3,5%.

Thanh Vân

Nguồn Euronews.