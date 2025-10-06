Tập trung tối đa nguồn lực, đưa Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào sử dụng trước ngày 30/11

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 537/TB-VPCP ngày 5/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các hoạt động của 2 công trình dự án sau khi Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025 của Chính phủ về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ban hành; các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã từng bước khắc phục các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để giải quyết và hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn (tiến độ thi công các gói thầu đạt từ 90-95% khối lượng công việc tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và từ 80-99% khối lượng công việc tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai).

Mặc dù đã có những tiến triển trong việc triển khai 2 công trình dự án, tuy nhiên nhiều công việc chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công tại 2 công trình chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30-70% so với yêu cầu. Các vướng mắc phát sinh (liên quan đến phương án dự toán thiết kế bản vẽ thi công; việc thay đổi thiết kế kiến trúc mặt bằng; yêu cầu liên thông, đồng bộ phần mềm quản lý bệnh viện; quy trình mua sắm, lắp đặt trang thiết bị; thay đổi quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kiện toàn nhân sự quản lý dự án...) chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, qua thời gian, nhiều chủng loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện tại. Việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan kéo dài; các giải pháp tháo gỡ chưa được triển khai quyết liệt, kịp thời.

Giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công

Để hoàn thành 2 công trình dự án đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư), các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan phải thực sự quyết tâm và nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa để tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 34/NQ-CP; giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công; hoàn thành trước ngày 10/10/2025.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu khẩn trương hoàn thành việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng ngay sau khi dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Đối với các vấn đề không liên quan trực tiếp đến dự toán thiết kế bản vẽ thi công, chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm trước ngày 6/10/2025; chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu khẩn trương, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và gửi cơ quan phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an trước ngày 10/10/2025.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách (như về nhân lực, tài chính...) đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Trên cơ sở bám sát hiện trạng tình hình thực tế, tập trung rà soát kỹ, xác định rõ các công việc cần phải triển khai thực hiện để hoàn thành 2 công trình dự án theo đúng tiến độ đề ra; trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định pháp luật.

Tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các hạng mục

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, trực tiếp làm việc, kịp thời hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 34/NQ-CP để giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh về việc phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công của 2 công trình dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng Hà Nội phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho 2 công trình dự án trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ban Quản lý dự án theo quy định.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành của 2 công trình dự án; tham gia ý kiến và hướng dẫn Bộ Y tế về cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án, các đơn vị, tổ chức và các nhà thầu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục tiêu hoàn thành 2 công trình dự án và đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động đúng tiến độ; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

