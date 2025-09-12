Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế Nhà nước

Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Gần 40 năm đổi mới, kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo, thực hiện tốt chức năng dẫn dắt và điều tiết các hoạt động kinh tế theo khuôn khổ pháp luật, định hướng phát triển của nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong số đó, doanh nghiệp nhà nước từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Một số tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt vai trò cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; quy mô ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên, là nguồn lực quan trọng đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, kinh tế nhà nước vẫn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ; năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu.

Hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chưa tinh gọn, chậm đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ tài chính còn hạn chế. Lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công chưa kịp thời, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Một số quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách còn phân tán, chồng chéo, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ; hiệu quả sử dụng nguồn lực còn thấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước phải bảo đảm tiến độ và chất lượng; giải quyết được những vấn đề lớn, cốt lõi, chiến lược, làm định hướng của sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước và sự bứt phá của các ngành.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết Bộ đã gửi xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ về nội dung dự thảo Đề án và Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước.

Đến ngày 10/9, Bộ Tài chính nhận được ý kiến tham gia của 15/15 bộ, cơ quan; 17/32 thành viên Ban Chỉ đạo; 7/18 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Trong số đó, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhận định chung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp.Dự thảo Nghị quyết trình bày chi tiết các giải pháp mới, đột phá đối với từng chủ thể kinh tế nhà nước (doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập); đối với nguồn lực tài chính (ngân sách nhà nước, quỹ nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ quốc gia); đối với nguồn lực tài sản (đất đai và tài nguyên, kết cấu hạ tầng và trụ sở).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ: Quốc phòng; Xây dựng; Nội vụ, Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường đã cho ý kiến liên quan đến các đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng tài sản công, tài nguyên, tài chính, phân loại đất đai, mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, vai trò của ngân hàng thương mại nhà nước, công tác quản lý doanh nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính đã có chuẩn bị dự thảo đề án rất chi tiết. Các bộ, ngành khác cần nghiên cứu kỹ, tham gia ý kiến sâu, tập trung hơn vào nội dung để đảm bảo thời gian và nâng cao chất lượng của Đề án.

Phó Thủ tướng đồng tình với đề xuất lấy tên đề án theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước ở phương án 1; từ đó có đánh giá cô đọng, tổng thể bức tranh về kinh tế Nhà nước; đưa giải pháp trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, mâu thuẫn chồng chéo với văn bản khác và phải có đánh giá tác động.

Nhấn mạnh Đề án tập trung vào doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đánh giá cụ thể kết quả, trong đó chú trọng vào những doanh nghiệp thoái vốn, cổ phần hóa.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đề án phải quan tâm, dành không gian để doanh nghiệp tư nhân phát triển và lưu ý doanh nghiệp lớn không thực hiện những hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh doanh nghiệp Nhà nước cần tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; có công cụ đánh giá được mặt tích cực và bất cập của doanh nghiệp thoái vốn; đơn vị sự nghiệp công lập lưu ý vấn đề tính đúng, tính đủ; liên quan đến tài sản công, xem xét, tính đến tài sản dôi dư...

Việc xây dựng Đề án phải đảm bảo chất lượng, tạo được sự khác biệt và đột phá. Những doanh nghiệp cổ phần hóa xong phải có đánh giá cụ thể, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp nhà nước phát triển, thậm chí thành lập mới doanh nghiệp ở các ngành mũi nhọn nhưng phải cân nhắc cụ thể.

Các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến, sớm gửi Bộ Tài chính để kịp thời hoàn thiện dự thảo./.

