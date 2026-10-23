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Tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Sau các đợt mưa lớn, tuyến Quốc lộ 15C xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở ở cả taluy dương và taluy âm, tổng khối lượng đất đá hơn 20.000m3. Công tác san gạt, khắc phục sạt lở tại các vị trí này đang được tập trung triển khai.

Tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C

Sau các đợt mưa lớn, tuyến Quốc lộ 15C xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở ở cả taluy dương và taluy âm, tổng khối lượng đất đá hơn 20.000m3. Công tác san gạt, khắc phục sạt lở tại các vị trí này đang được tập trung triển khai.

Tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C

Vị trí sạt lở taluy dương trên tuyến Quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhi đang được tập trung khắc phục.

Đáng chú ý, tại 2 vị trí sạt lở taluy âm ở Km54 + 030 và Km89 + 250 trên tuyến Quốc lộ 15C, UBND tỉnh đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai các giải pháp khắc phục.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

Đến nay, tại vị trí Km54 + 030, Quốc lộ 15C, các đơn vị đã bàn giao tim, mốc cho đơn vị thi công. Ban Quản lý bảo trì đang phối hợp với UBND xã Trung Lý thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai thi công, sớm khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C

Thực hiện kè chân taluy gia cố điểm sạt lở.

Theo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, để khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị chức năng tập trung xử lý các vị trí sạt lở ta luy dương, sa bồi rãnh dọc, mặt đường, cống và cây đổ; sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng, hoàn trả mặt đường, rãnh thoát nước và lề đường về trạng thái ban đầu.

Đối với các điểm sạt lở taluy âm, giải pháp chủ yếu là gia cố chân taluy bằng rọ thép đá hộc hoặc tường kè bê tông xi măng, kết hợp đắp đất hoàn trả mái ta luy.

Đình Giang

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