Tập trung chi trả lương hưu, trợ cấp; giải quyết chế độ BHXH, BHTN trước kỳ nghỉ Tết

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị đảm bảo hoạt động thông suốt dịp Tết Bính Ngọ 2026, chi trả lương hưu đúng hạn và không để gián đoạn quyền lợi an sinh của người dân.

Ảnh: VGP

Không để gián đoạn hoạt động trong thời gian đón Tết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 347/BHXH-VP ngày 03/02/2026 về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian trước, trong và sau Tết.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Bảo đảm hoạt động của ngành diễn ra thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực và xử lý công việc hợp lý trong dịp Tết; bảo đảm tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước kỳ nghỉ Tết

Đặc biệt, chú trọng giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người có thẻ Bảo hiểm xã hội trong dịp Tết.

Kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc gây khó khăn cho người bệnh.

Tuyên truyền quy định, lịch làm việc, đầu mối liên hệ cần thiết trong dịp Tết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm rõ các quy định, lịch làm việc, đầu mối liên hệ khi cần thiết trong dịp nghỉ Tết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, lấy người dân, người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Phạm Ngân - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/tap-trung-chi-tra-luong-huu-tro-cap-giai-quyet-che-do-bhxh-bhtn-truoc-ky-nghi-tet-100260208091022889.htm