Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trong 2 ngày 16 và 17/1, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Tuyết, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ được phân công tham mưu, giúp việc thuộc các tổ công tác phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; gần 500 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bầu cử tại các xã, phường trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Sở Nội vụ truyền đạt các chuyên đề gồm: Hướng dẫn thành lập tổ bầu cử; hướng dẫn việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ ứng cử; hướng dẫn tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai; hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại về danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại; hướng dẫn về tổ chức hiệp thương lần thứ ba; một số lưu ý về người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, hướng dẫn việc giới thiệu chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã tham gia ứng cử; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc có liên quan.

Đồng chí Mai Văn Định, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm kịp thời cập nhật các kiến thức, văn bản mới, giúp lãnh đạo ủy ban bầu cử, thư ký ủy ban bầu cử, công chức trực tiếp tham mưu công tác bầu cử tại các xã, phường; cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ được phân công tham gia các tổ công tác phục vụ bầu cử nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, quy trình và trách nhiệm ở từng khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh được tổ chức dân chủ, công bằng, đúng pháp luật và đạt kết quả cao.

Thanh Huê