Tạo cơ hội để nông dân vươn lên làm giàu

Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) và các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy, tạo cơ hội để người dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nhiều hộ dân xã Vân Du được vay vốn Agribank phát triển kinh tế hiệu quả.

Để đồng hành cùng người dân, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn chủ động cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, nhất là khu vực nông thôn như: điểm giao dịch lưu động đến tận các xã, mở rộng hệ thống cây ATM, CDM... bảo đảm hộ dân có vốn thực hiện kịp thời ý tưởng kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như: trồng, chăm sóc rừng; chăn nuôi; phát triển kinh doanh dịch vụ... Qua đó, giúp người dân nông thôn đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những ngày cuối đông, người dân xã Vân Du đang tất bật chăm sóc, thu hoạch và chuẩn bị lứa cam để cung ứng cho thị trường tết. Xen giữa những khu vườn trĩu quả, anh Nguyễn Văn Hải, người gắn bó lâu năm với cây cam không giấu được niềm vui: “Mỗi lần tôi có nhu cầu vay vốn, cán bộ ngân hàng đều xuống tận nơi hướng dẫn thủ tục, giải ngân đúng lúc, giúp gia đình tôi tái đầu tư kịp thời. Nếu không có vốn vay từ Agribank Thạch Thành - Bắc Thanh Hóa, chắc chắn gia đình tôi không có cơ ngơi như ngày hôm nay”. Được biết, gia đình anh Hải là khách hàng truyền thống của Agribank từ những ngày đầu khởi nghiệp, bất cứ khi nào khó khăn, cần nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh đều được ngân hàng tạo điều kiện đáp ứng nguồn vốn. Hiện gia đình anh đang được ngân hàng cho vay 4 tỷ đồng đầu tư mua máy móc hiện đại để kinh doanh phụ tùng, sửa chữa ô tô và trồng hơn 2ha cam. Thu nhập hàng năm của gia đình gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 10 lao động. Gia đình anh luôn thực hiện việc trả tiền lãi, tiền gốc đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trường hợp của anh Hải chỉ là một trong hàng chục nghìn hộ nông dân của tỉnh đã và đang được Agribank Bắc Thanh Hóa đồng hành. Đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn của Agribank Bắc Thanh Hóa đạt 19.739 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 22.916 tỷ đồng; trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 95% tổng dư nợ. Phần lớn khách hàng là hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những dòng vốn ấy đã giúp khôi phục nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển các làng nghề truyền thống, mở rộng kinh tế hộ gia đình, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn.

Agribank Bắc Thanh Hóa luôn xác định việc đầu tư tín dụng phải có trọng tâm, trọng điểm và đúng đối tượng. Các đơn vị trực thuộc bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên vốn cho nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế biến hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp - nông thôn. Song song đó, ngân hàng còn triển khai hàng loạt chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, cho vay mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai hoặc biến động kinh tế. Những chính sách ấy thực sự trở thành “phao cứu sinh”, giúp hàng nghìn hộ sản xuất vượt qua khó khăn, giữ vững đà phát triển. Không chỉ là con số hàng chục nghìn tỷ đồng hay tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, điều mà Agribank Bắc Thanh Hóa hướng đến còn là giá trị nhân văn trong từng khoản vay. Mỗi hồ sơ được duyệt không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là niềm tin gửi gắm vào sự nỗ lực, cần cù của người nông dân. Cán bộ tín dụng không chỉ ngồi ở quầy giao dịch, mà còn thường xuyên về tận ruộng đồng, trang trại, nhà xưởng để tìm hiểu nhu cầu thực tế. Chính sự gần gũi ấy giúp ngân hàng thấu hiểu và lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng. Từ những khoản vay nhỏ vài chục triệu đồng đến những dự án hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh nông nghiệp năng động và hiện đại hơn ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Agribank Bắc Thanh Hóa không chỉ là một tổ chức tín dụng đơn thuần, mà đã trở thành người bạn đồng hành của nông dân và doanh nghiệp nhỏ. Với gần 23.000 tỷ đồng dư nợ, ngân hàng đã tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống người dân.

Bài và ảnh: Khánh Phương