Tăng cường tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT

BHXH và BHYT là 2 chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, có tác động và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động (NLĐ) và toàn dân. Do đó, thời gian qua, ngành đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa nhân văn, những lợi ích, tính ưu việt và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, góp phần đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Cán bộ, viên chức Phòng Truyền thông BHXH tỉnh trực tiếp tư vấn, phát tờ rơi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ, HSSV tại Ngày hội việc làm năm 2025.

Mới đây, tại Ngày hội việc làm năm 2025 ở Trường Cao đẳng Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, BHXH tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa tổ chức truyền thông, hỗ trợ, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho các em học sinh, sinh viên (HSSV), NLĐ, người dân.

Tại gian hàng an sinh - tư vấn chính sách và hướng dẫn cài đặt VssID của BHXH tỉnh Thanh Hóa, viên chức phòng truyền thông đã trực tiếp tư vấn, phát tờ rơi tuyên truyền; đồng thời hỗ trợ HSSV, NLĐ cài đặt và trải nghiệm ứng dụng VssID. Bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp cũng đã được cán bộ BHXH tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ; cũng như về quyền lợi và nghĩa vụ mà NLĐ được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT.

Chị Vũ Thị Liên, tham gia tại gian hàng an sinh - tư vấn chính sách và hướng dẫn cài đặt VssID của BHXH tỉnh Thanh Hóa, tìm hiểu về mức đóng BHYT khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT 2024 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025 sẽ thay đổi quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình như thế nào? Với câu hỏi này, cán bộ phòng truyền thông tư vấn, giải thích: Tại Khoản 11 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2024 quy định mức đóng đối với nhóm tự đóng BHYT, bao gồm thành viên hộ gia đình thì mức tối đa bằng 6% mức tham chiếu. Cụ thể, đối với thành viên hộ gia đình cùng tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau: người thứ nhất, đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Mức tham chiếu đóng BHYT là mức tiền dùng để tính mức đóng, mức hưởng của một số trường hợp tham gia BHYT, và mức tham chiếu là do Chính phủ quyết định. Có nghĩa, thay vì căn cứ vào mức lương cơ sở để tính đóng BHYT như hiện nay thì từ 1/7/2025, Chính phủ sẽ căn cứ vào mức tham chiếu. Theo Nghị quyết 159/2024/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, mức lương cơ sở vẫn ở mức 2,34 triệu đồng/tháng, do vậy, mức tham chiếu áp dụng từ khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 cũng ở mức 2,34 triệu đồng. Nắm bắt thông tin, chị Liên cho biết, sẽ tuyên truyền kịp thời nội dung này để NLĐ trong công ty được biết và cùng đăng ký tham gia cho bản thân và gia đình.

Đáng chú ý, nhiều NLĐ còn được tư vấn, giải thích cặn kẽ về những thiệt thòi khi rút BHXH một lần, như: không còn trong hệ thống BHXH được Nhà nước bảo hộ; thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần sẽ không được tính vào thời gian tham gia BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất; mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động... Tại gian hàng, các ý kiến thắc mắc về chính sách BHXH tự nguyện của NLĐ cũng đã được giải đáp tận tình.

Cũng tại gian hàng, cán bộ Phòng Truyền thông BHXH tỉnh đã tận tình hướng dẫn NLĐ quên mật khẩu ứng dụng VssID-BHXH số và đã trực tiếp gọi đến Tổng đài 19009068 để được cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID.

Anh Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ cấp lại mật khẩu VssID qua Tổng đài 19009086 của BHXH Việt Nam nhanh chóng, thuận tiện. Tại đây, anh đã trực tiếp gọi trợ lý ảo của Tổng đài 19009068 ngay tại gian hàng và được tổng đài cấp lại mật khẩu đăng nhập sau 1 phút. Cùng với anh Hiếu, nhiều người dân tham quan gian hàng, được tư vấn chính sách, hướng dẫn sử dụng các tiện ích của ứng dụng VssID...

Xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, thời gian qua, ngành BHXH luôn đa dạng hóa, đổi mới các hình thức truyền thông về chính sách BHXH, BHYT theo nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia (như: hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp, truyền thông nhóm nhỏ, tuyên truyền lưu động...); thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể và các tổ chức dịch vụ thu; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên, hội viên, NLĐ về lợi ích khi tham gia và những rủi ro khi không tham gia; quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV..., giúp người dân, NLĐ hiểu rõ hơn về những quyền lợi, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó đồng thuận và tự giác tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng Phòng Truyền thông BHXH tỉnh, cho biết: Trong những năm qua công tác truyền thông của BHXH tỉnh đã được quan tâm chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, để có thể thay đổi nhận thức của người dân một cách toàn diện từ nhận thức đến hành động thì công tác tuyên truyền cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng hơn nữa và phải xác định đây là cả một quá trình lâu dài và liên tục để tiếp tục lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến mọi người dân.

Bài và ảnh: Tô Hà