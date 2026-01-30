Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Lâm nghiệp

Chiều 30/1, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học (ĐH) Lâm nghiệp do GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn, về hoạt động hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phát triển bền vững lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường và Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp Phạm Văn Điển ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Trường ĐH Lâm Nghiệp.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với Trường ĐH Lâm nghiệp trong thời gian qua.

Theo báo cáo do đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa trình bày, các nội dung hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Trường ĐH Lâm nghiệp thời gian qua đã được thực hiện tương đối toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT báo cáo kết quả hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Trường ĐH Lâm nghiệp thời gian qua.

Thành viên đoàn công tác Trường ĐH Lâm nghiệp dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã thông tin đến đoàn công tác những tiềm năng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hóa cũng như một số vấn đề tỉnh đang tập trung giải quyết nhằm phát triển bền vững ngành nông, lâm nghiệp trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đưa ra một số định hướng hợp tác với Trường ĐH Lâm nghiệp trong thời gian tới, như việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng và thế mạnh, đặc biệt là hoạt động quản lý và phát triển rừng; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng các điều kiện để hợp tác với nhà trường theo yêu cầu.

GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Phạm Văn Điển đã giới thiệu tổng quan về Trường ĐH Lâm nghiệp; những thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của nhà trường.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, hiện nay Trường ĐH Lâm nghiệp đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, tham gia đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều hình thức cũng như hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách... Quan điểm của nhà trường là không ngừng mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Do đó, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn.

Nhằm phát huy những thành quả đạt được, cụ thể hóa và tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hợp tác xây dựng dự án hợp tác quốc tế và hợp tác huy động nguồn lực tài chính.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Trường ĐH Lâm nghiệp được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm Nghiệp Phạm Văn Điển ký dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các ngành và đơn vị chức năng của hai đơn vị.

Mục tiêu của bản ghi nhớ hợp tác là phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của Trường ĐH Lâm nghiệp trong các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, triển khai và chuyển giao hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của hàng hóa nông, lâm sản tỉnh Thanh Hóa trên thị trường trong và ngoài nước.

Phong Sắc