Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Là hai nước láng giềng gắn bó keo sơn, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, Việt Nam và Lào luôn trân trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt về tình hữu nghị Việt-Lào diễn ra tại Viêng Chăn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Trong bối cảnh Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn phát triển mới, hai nước tiếp tục đồng hành chặt chẽ, gắn hợp tác song phương với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được thúc đẩy toàn diện, thực chất trong thời gian qua, với dấu mốc là hai bên nhất trí nội hàm mới, nâng tầm quan hệ hai nước lên mức “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, qua đó khẳng định định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam và Lào, những thành tựu của mỗi nước đều gắn liền với từng bước tiến của mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, thủy chung, trong sáng Việt-Lào.

Những ngày qua, người dân hai nước Việt Nam và Lào luôn theo dõi chặt chẽ, ủng hộ và chúc mừng sự kiện chính trị trọng đại mang tính chất bước ngoặt trong tiến trình phát triển của mỗi nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào . Thành công rực rỡ của Đại hội mỗi nước là nền tảng chính trị vững chắc để hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, xây đắp quan hệ hữu nghị bền chặt và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra mới đây tại Việt Nam là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy chính trị, coi trọng cao độ và tình cảm gắn bó, chí nghĩa, chí tình mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho nhau.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ, Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng trong đẩy mạnh đổi mới toàn diện, khẳng định vai trò lãnh đạo trung tâm của Đảng đối với sự ổn định và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc Lào. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược quan trọng, như Cương lĩnh chính trị lần thứ ba-văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài, khẳng định kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, Báo cáo Chính trị với 10 phương hướng trọng tâm thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và dài hạn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đại hội cũng thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030) gồm sáu mục tiêu lớn.

Nhân dân Việt Nam vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà đất nước Lào anh em gặt hái thời gian qua. Lào duy trì tình hình chính trị cơ bản ổn định, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Năm 2025, nền kinh tế Lào duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài, lạm phát được kiểm soát. Lào đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2055, thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về đối ngoại, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thành viên tích cực của ASEAN và đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Thời gian qua, Lào triển khai hàng loạt hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, củng cố quan hệ với các quốc gia láng giềng chung biên giới và các nước ASEAN. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của đất nước Triệu Voi trên trường khu vực và quốc tế.

Giữa những biến động khôn lường của tình hình thế giới, Việt Nam và Lào vẫn kiên định bước tiếp trên con đường phát triển đã chọn, cùng chung lý tưởng cách mạng. Tình đoàn kết gắn bó, sự chung sức đồng lòng tiếp tục là động lực quan trọng để Việt Nam và Lào gặt hái những thành tựu mới trong sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Hằng Hà - Báo Nhân Dân

