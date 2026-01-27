Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2026

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-HĐGDQPAN về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, kiến thức về quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng, các thành viên Hội đồng GDQP&AN các cấp; tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Hội đồng GDQP&AN các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác GDQP&AN; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước; Luật GDQP&AN và văn bản thi hành Luật mới ban hành, gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; phát huy vai trò tham mưu của Cơ quan Thường trực Hội đồng, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN. Hội đồng GDQP&AN các cấp, cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng để chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định; cử cán bộ tham gia học tập các khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các Trung tâm GDQP&AN thuộc quyền triển khai thực hiện môn học GDQP&AN theo đúng quy định; tích cực đổi mới phương pháp dạy, học; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập môn học GDQP&AN...

Cụ thể, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật GDQP&AN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật GDQP&AN; Kiện toàn Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng GDQP&AN các cấp theo quy định; xây dựng, bổ sung quy chế và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng, vai trò tham mưu của Cơ quan Thường trực Hội đồng các cấp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác GDQP&AN; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ GDQP&AN sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Hội đồng GDQP&AN các cấp tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng đối tượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP-AN, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, cập nhật cho các đối tượng theo quy định. Tập trung bồi dưỡng cho cán bộ đối tượng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị của Trung ương trên địa bàn; cán bộ quản lý trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định; Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị quản lý theo quy định của Bộ Công an quy định về công tác GDQP&AN của Công an nhân dân; Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp xã và các nhà trường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy GDQP&AN; đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý chặt chẽ súng tiểu liên AK đã được hoán cải, vô hiệu hóa, máy bắn tập phục vụ môn học GDQP&AN.

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định của pháp luật; Trường Đại học Hồng Đức chỉ đạo Trung tâm GDQP&AN chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học liên kết đào đạo môn học GDQP&AN theo quy định của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết đào tạo môn GDQP&AN. Tổ chức Hội thi giáo viên, giảng viên giỏi môn học GDQP&AN cấp cơ sở vào Quý II, Quý III năm 2026; tuyển chọn đội tuyển tham gia thi cấp bộ vào Quý IV năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thao GDQP&AN cho học sinh THPT và thành 3 lập đội tuyển tham gia hội thao GDQP&AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV đạt thành tích cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối; UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị địa phươngchủ độngxây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, già làng, trưởng họ tộc, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt, thời gian thực hiện tháng 7/2026; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng, giữ vững khối đoàn kết toàn dân. Hội đồng GDQP&AN các cấp, Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Hồng Đức, các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Hội đồng GDQP&AN Quân khu 4 kiểm tra công tác GDQP&AN. Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức kiểm tra công tác GDQP&AN đối với 10 đến 15 đơn vị cấp xã; Hội đồng GDQP&AN cấp xã tổ chức kiểm tra các đơn vị và các nhà trường trên địa bàn; Hội đồng GDQP&AN các cấp thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác GDQP&AN theo quy định.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)